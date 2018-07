Taiteilija Katriina Haikala piirtää 10 päivässä 250 lontoolaisnaista

Taiteilija Katriina Haikala istuu elokuun kaksi ensimmäistä viikkoa King’s Crossin suositulla Granary Square -aukiolla. Kuka tahansa ohikulkeva nainen tai naiseksi identifioituva voi halutessaan pysähtyä hänen mallikseen. Haikala piirtää naisista kaksi muotokuvaa paperiin katsomatta. Lopuksi malli saa valita, kumman kuvan ottaa itselleen ja kumman antaa osaksi taiteilijan Social Portrait -teosta.

Ajatus hankkeeseen syntyi Suomi100-juhlavuoden aikana.

“Minusta tuntui, että kaikki vuoden aikana esiin nostetut narratiivit suomalaisuudesta olivat miessankarihahmokeskeisiä, Tuntematonta sotilasta ja muuta. Halusin tehdä jotain, mikä nostaa esiin kaikki ihmiset, jotka ovat myös olleet tekemässä Suomea.”

Muotokuvien piirtäminen valikoitui historiallisista syistä.

“Muotokuvia on tehty ihmisistä, joilla on tietty status eli valtaa ja yleensä myös rahaa. Usein he ovat olleet miehiä. Juuri mikään ei nostata ihmistä kuin muotokuva.””

Haikala järjesti kaksipäiväisen piirustusmaratonin syksyllä 2017 Helsingissä Amos Anderssonin museossa ja piirsi sen aikana sata muotokuvaa ihmisistä, jotka identifioituvat naisiksi. Museoon oli koko viikonlopun ajan jono, ja Haikala koki, että kyse on jostain suuremmasta. Sadan muotokuvan tavoite laajeni tuhanneksi.

“Piirretyiksi tulleilla ihmisillä oli selvästi kokemus, että he saivat kunnioitusta yksilönä ja pääsevät samalla osaksi suurempaa kokonaisuutta, naisten porukkaa. Mietin, että jos tämä koskettaa naisia tällä tavalla, tätä pitää jatkaa.”

Nyt Haikalalla on kasassa 250 piirustusta. Lontoossa on tavoitteena piirtää 250 lisää.

“Aiemmin olen piirtänyt museoissa, mutta nyt piirrän julkisessa tilassa. On kiinnostavaa nähdä, miten se vaikuttaa.”

Suomen Lontoon-instituutti tukee Haikalan hanketta. Suomi tunnetaan Britanniassa sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

“Britanniassa juhlitaan nyt naisten äänioikeudesta taistelleita suffragetteja sitä, että osa naisista sai sata vuotta sitten äänioikeuden. Haikalan hanke on hieno ja konkreettinen esimerkki siitä, miten taiteen avulla voi voimauttaa naisia”, sanoo instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg.

Kings Crossin piirustusmaratonissa syntyneistä teoksista järjestetään näyttely Lontoossa myöhemmin syksyllä 2018.

Social Portrait, 1.–12.8., Granary Square, King’s Cross, N1C 4BH.