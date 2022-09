Taiteilija Wilma-Emilia Kuosa tekee historiaa julkaisemalla yhtä aikaa runoromaanin ja siihen perustuvan näyttämöteoksen – Häkkiooppera vie meidät vankilan muurien taa!

ranteiden ympärille kuluu ura

liian usein

rosoista metallia

vasten ihoa

kaikki laitetaan minigrip-pussiin

jokainen sana jota yrität sanoa työnnetään

ilmatiiviiseen tilaan

ne saa sitten takaisin kun taivas on taas sininen

eikä piikkilangalla reunustettu ympyrä pään päällä

kuivalla hiekkaa pöllyävällä sisäpihalla

riisut nöyrästi alasti ja esittelet joka kolkan suustasi

laitat kädet vasten seinää ja yskit käskystä kolmesti

väitän

välillä tunnen miten sinua käsitellään kun joku

tönäisee ja seinä syö ruhjeen paljaan kyynärpääsi läpi

minä saan saman haavan

Wilma-Emilia Kuosan Häkkiooppera kuljettaa lukijaa villillä sykkeellä läpi kulttuurishokin, vangitsemisprosessin ja byrokratian armottomien hampaiden, kun ensirakkaus jää valtarakenteiden armoille. Teos on jatkoa runoilijan esikoiskokoelmalle Titaanisydämen anatomialle, joka on Y-sukupolven rakkaustarina siitä, mitä tapahtuu auttamattomasti alkoholistiin rakastuneelle ihmiselle. Häkkiooppera julkaistaan osana Basam Booksin Puhuttava runo -sarjaa.

”Toinen runoromaanini Häkkiooppera raottaa laitostumisesta lankeavaa häpeän verhoa. Se on tarinallinen kuvaus siitä mitä tapahtuu lähimmäiselle, kun elämän tärkein ihminen tuomitaan yllättäen ulkomailla vankilaan. Siinä kaahataan kulttuurishokin läpi syömishäiriön kourissa, kun mikään ylisuorittaminen ei pelasta byrokratialta. Kirja peilaa kontrollin menetystä ja siitä pulppuavaa avuttomuutta narratiivisesti.

Koen, että minulla on vihdoin rohkeutta jakaa autofiktiivinen tarina siitä, millaista on tulla yllättäen vangitun ihmisen lähimmäiseksi. Olen kyllästynyt häpeän viittaan, joka tällaisia kriisitilanteita ympäröi. Haluan muistuttaa, kuinka kaikista kriiseistä on mahdollisuus selviytyä, jos uskaltaa pyytää ja ottaa apua vastaan. Mikään tarina ei ole niin häpeällinen, ettei siitä voisi puhua. Toivon, että opettelisimme kohtaamaan kriisitilanteet ilman häpeää ja etsisimme tapoja löytää tukea toisistamme syyttelyn sijaan. Otan tällä teoksella kantaa sen puolesta, ettei laitostumista enää stigmatisoitaisi, johtui se sitten sairaudesta tai teoista. Haluan antaa äänen näiden ihmisten lähimmäisille ja toivon, että sitä kautta syntyisi parantavaa keskustelua tabuna kohdellun aiheen lähelle.”

Yleisön aisteja kutitetaan suvaitsevaisuutta tulvilleen monitaiteellisella esityksellä, jossa runo ruumiillistuu jazztanssin keinoin. Tanssiteatteri nyrjäyttää taiteen ja viihteen rajan siitä piittaamatta. Häkkioopperan ensi-iltaa ja julkistamistilaisuutta vietetään 14.9. KokoTeatterilla (Hämeentie 4). Ensi-ilta alkaa klo 19 ja julkistamistilaisuus esityksen jälkeen klo 20.

Kirjailijasta

Wilma-Emilia Kuosa (s. 1988) on koulutukseltaan jazztanssija ja jazztanssinopettaja. Hän on saanut molemmista Ranskan kulttuuriministeriön myöntämät tunnustukset. Lisäksi Kuosa on esittävien taiteiden kandidaatti ja kansainvälinen jazztanssitutkija, joka työskentelee poikkitaiteellisesti. Hän on Y-sukupolven äänitorvi, joka kirjoittaa tabuista välittämättä. Häkkiooppera on Titaanisydämen anatomia -runoromaanin (Basam Books 2020) jatko-osa, joka kuljettaa tarinan Helsingistä Nizzaan. Trilogian viimeinen osa, Narsistibaletti, on jo työn alla.