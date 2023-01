Taiteilijatapaaminen Kristian Krokforsin kanssa 14.1. Kuntsilla

Ylistarosta lähtöisin oleva Kristian Krokfors valittiin kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden nuoreksi taiteilijaksi vuonna 1984. Kuntsin modernin taiteen museon näyttely Forever Young juhlistaa Kristian Krokforsin pitkää uraa ja näyttelyssä on mukana maalauksia, monotypioita ja grafiikkaa. Osa teoksista oli esillä jo ensimmäisessä Vuoden nuori taiteilija -näyttelyssä.

Taiteilijatapaamisessa lauantaina 14.1.2023 klo 14 Krokfors kertoo taiteestaan ja työskentelystään. Tilaisuus on suomeksi.

Kristian Krokfors kuuluu taiteilijoihin, jotka hiovat ilmaisuaan yhä täydellisemmäksi keskittymällä tiettyyn rajattuun aihepiiriin. Rakennusten, puiden, kartioiden, ilmapallojen ja muiden jo uran alkuvaiheesta tuttujen tarkasti ja systemaattisesti sommiteltujen kuvaelementtien rinnalle on vuosien varrella tullut myös uusia kuva-aiheita, mutta aihealueen peruselementit ovat säilyneet. Forever Young -näyttelyn keskeisen osan muodostavat 2018−2022 syntyneet rantapalloja altaassa kuvaavan ryhmän teokset.

Esillä Kuntsin modernin taiteen museossa on lisäksi Vuoden nuori taiteilija 2022 Emma Jääskeläisen näyttely At Her Fingertips. Molemmat näyttelyt ovat esillä 29.1.2023 saakka.