Takaisin työelämään - Espoon työkykyhankkeen tavoitteena parantaa työikäisten työ- ja toimintakykyä

Espoon työkykyhankkeen keskiössä on terveydenhuollon ammattilaisten muodostama työkykytiimi, joka auttaa espoolaisia työttömiä kartoittamaan tilannettaan terveyden ja työkyvyn näkökulmasta.

”Työkykyä tukevalle palvelulle on suuri tarve, ja nyt käynnissä oleva hanke on ensimmäinen askel sen tarjoamisessa. Palvelun ajankohtaisuus on noussut esille uuden työvoimapalvelumallin ja työnhakuvelvoitteen myötä. On tärkeää, että työkyvyn haasteisiin saa apua ja myös osatyökykyisten työllistymistä tuetaan”, kertoo Espoon Työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Caritta Perttunen.

Monialainen verkosto asiakkaan tukena

Monet seikat vaikuttavat ihmisten työkykyyn ja ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaankin usein terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä. Työkykytiimiin kuuluvat työkykykoordinaattorina toimivan terveydenhoitajan ohella sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja ja lääkäri, ja tiimi työskentelee yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa. Verkostossa on mukana muun muassa Kelan asiantuntija.

”Ihmisten taustat ja tilanteet vaihtelevat. Työkykytiimin asiakkailla voi olla erilaisia pitkäaikaisia tai akuutimpia terveydentilaan tai sosiaaliseen elämäntilanteeseen liittyviä haasteita”, kertoo työkykyhankkeesta vastaava alueylilääkäri Kristian Siekkinen.

”Käytännössä palvelu toimii siten, että kun asiakas on ohjautunut työkykytiimiin, hänelle tehdään kattava terveydentilan ja työkyvyn arvio. Sen jälkeen yhdessä hänen kanssaan laaditaan työkyvyn tuen suunnitelma”, täydentää työkykyhankkeen projektipäällikkö Sari Armila.

Erilaisia polkuja, sama päämäärä

Asiakkaat ohjautuvat työkykytiimin vastaanotolle erilaisia reittejä: pääasiassa Työllisyys Espoon kuntakokeilusta, mutta myös TE-toimiston, Kelan, aikuissosiaalityön, terveyspalveluiden, oppilaitosten, kuntoutuspalveluiden sekä järjestöjen kautta. Espoolaiset työttömät voivat myös olla omatyöntekijään yhteydessä, itse hakeutua työkykytiimin asiakkaaksi Omaolon kautta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.

”Vaikka asiakkaan on mahdollista ottaa työkykytiimiin itse yhteyttä, on ammattilaisen tekemällä ohjauksella monia hyötyjä: tällöin yhteistyö ammattilaisen ja työkykytiimin välillä syntyy luontevasti. Verkosto ottaa yhteisen vastuun asiakkaasta, jolloin hänen asioitaan voidaan ratkoa kokonaisuutena. Päällekkäisen palvelutarpeen aikana tiedonjakamisesta huolehditaan asiakkaan ja verkoston kesken asiakkaan suostumuksella”, toteavat Espoon Työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Caritta Perttunen ja Aikuissosiaalityön päällikkö Pasi Sipola.

Tärkeintä joka tapauksessa on, että asiakas saa parhaan mahdollisen avun. Työkykytiimi voi ohjata ja auttaa monenlaisissa tarpeissa.

”Työkykytiimin avusta hyötyvät esimerkiksi asiakkaat, joiden kokonaistilanne on epäselvä eikä yksittäisistä palveluista ole löytynyt ratkaisua sen edistämiseksi. Myös pitkäaikaistyöttömät ja asiakkaat, joilla on tarve monialaiselle tuelle, hyötyvät palvelusta”, kertoo Sari Armila.

Tarvittaessa työkykytiimi ohjaa asiakkaan jatkotutkimuksiin tai palveluihin, joita voivat olla esimerkiksi perusteellinen terveydentilan ja työkyvyn arviointi, kuntoutumissuunnitelma tai eläkearvio.

