Takaisinveto - Findus Persilja 30g

Findus Finland Oy

Taivaltie 5

01610 Vantaa



http://www.findus.fi

Findus Finland Oy on osa Euroopan johtavaa pakastetuotteiden valmistajaa Nomad Foods Europea. Nomad Foods Europe toimii yli 4300 työntekijän voimin, 15 eri Euroopan maassa ja liikevaihto on noin 2 mrd €. Findus Finland Oy toimii sekä vähittäiskauppa- että suurkeittiösektorilla. Vuonna 2017 Suomen liikevaihto oli noin 37 milj. €. Henkilöstön lukumäärä Suomessa on 29 ja konttorimme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. Katso lisätietoja www.findus.fi ja www.findusfoodservices.fi.