Takaisinveto - Lihamakaronilaatikoissa (300g, 700g, 2800g) metalliriski

Raaka-ainetoimittaja Lantmännen Cerealia vetää useita pastatuotteitaan takaisin markkinoilta, sillä tuotantoprosessissa vioittunut laitteisto on saattanut aiheuttaa pienten metallinpalasten joutumisen pakkauksiin. Riski koskee myös Kokkikartanon lihamakaronilaatikoissa käytettävää sarvimakaronia. Koska kuluttajien turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, varotoimenpiteenä vedämme takaisin kaikki valmistuserät, joihin kyseistä raaka-aine-erää on käytetty.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita: Tuote: Kokkikartano Lihamakaronilaatikko 300g

Valmistaja: Kokkikartano

Viimeinen käyttöpäivä: 3.7.2023, 4.7.2023 ja 6.7.2023

Pakkauskoko: 300g

EAN: 6405304003223 Tuote: Kokkikartano Lihamakaronilaatikko 700g

Valmistaja: Kokkikartano

Viimeinen käyttöpäivä: 26.6.2023 ja 29.6.2023

Pakkauskoko: 700g

EAN: 6405304002080 Tuote: Kokkikartano Lihamakaronilaatikko 2800g

Valmistaja: Kokkikartano

Viimeinen käyttöpäivä: 2.7.2023 ja 5.7.2023

Pakkauskoko: 2800g

EAN: 6405304001595 Takaisinveto ei koske muita tuotteita eikä muita valmistuseriä. Ohjeet kaupalle:

Kyseinen tuote-erä tulee ottaa pois myynnistä ja hävittää. Hyvitämme kyseisen erän toimitukset kaupalle toimitettujen määrien mukaisesti. Lisätietoja: Kokkikartanon asiakaspalvelu, p. 06-7866 444

tai Toimitusjohtaja Tommy Snellman p. 044 796 6305 Ohjeet kuluttajalle:

Tuote-eriä on myyty koko maan alueella vähittäismyymälöissä. Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote. Virheellisen tuotteen ostaneet voivat myös palauttaa tyhjän pakkauksen veloituksetta osoitteeseen: Kokkikartano, TUNNUS 5017131, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen viimeinen käyttöpäivä. Ostos hyvitetään. Hyvityksen saamiseksi mukaan tulee liittää oma nimi ja yhteystiedot. Lisätietoja: Kokkikartanon kuluttajapalvelu, p. 029 006 7800 (arkisin klo 10-12)