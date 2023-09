Takaisinveto: Liewood Willow tuttinauha 2 kpl (Apple blossom/tuscany rose) – Poista tuote välittömästi käytöstä!

Liewood silikonisessa Willow tuttinauhassa 2kpl -paketti on havaittu turvallisuuspuute Tullilaboration tekemässä testissä. Tullilaboratio on todennut, että tuotteesta saattaa irrota pieni pala ja aiheuttaa näin tukehtumisvaaran lapselle. Lisäksi tuotteen pakkausmerkinnät ovat olleet puutteelliset. Palautusmenettely koskee kaikkia Liewood-merkin Willow tuttinauhapaketteja, joiden EAN-koodi on 5713370713085 ja erätunnus LW1949.