Takaisinveto liittyen maahantuomamme tuotteeseen

Trio Lighting Scandinavia Oy poistaa myynnistä yläpuolella mainitun tuotteen turvallisuussyistä.

Tuotteessa on tekninen vika erillisessä USB -pistotulppamuuntajassa ja se voi johtaa sähköiskun vaaraan. Tuuletin itsessään ei aiheuta vaaraa. Tuotteen testauksissa havaittiin tuotteen liitäntälaitteessa/pistotulppamuuntajassa vakavia turvallisuuspuutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran, palovaaran tai palovammanvaaran.



Pyydämme kaikkia kuluttajia, jotka ovat ostaneet kyseisen tuotteen myymälästämme, lopettamaan tuulettimen käytön yhdessä mukana toimitetun pistotulppamuuntajan kanssa. Tuote on poistettava välittömästi käytöstä ja palautettava Trio Lighting Scandinavia Oy:lle tai ostopaikkaan. Tuotteen ostohinta hyvitetään.



Tuotteen valmistaja on Reality Leuchten Gmbh. Tuotetta on myyty Trio Lighting Scandinavia Oy:n jälleenmyyjille Suomessa vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 106 kpl.



Trio Lighting Scandinavia Oy pyytää ottamaan yhteyden asiakaspalveluun tuotteen palauttamista varten sähköpostilla: tls@trio-lighting.com tai puhelimitse: 010-231 3390.



Trio Lighting Scandinavia Oy pahoittelee haittaa ja kiittää ymmärryksestänne.