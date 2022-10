Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävänä

Parkanon Tuuli Oy on toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Parkanon kaupungissa alueelle, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on noin 2270 hehtaaria. Hankealueelle on suunnitteilla 10–12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8–10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan uudella 110 kV:n voimajohdolla ilmajohtona tai maakaapelointina.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 12 voimalaa. Kokonaisteho on enintään 120 MW.

VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 10 voimalaa. Kokonaisteho on enintään 100 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

VE A: Noin 10,6 km pitkä 110 kV ilmajohto hankealueelta itään

VE B: Noin 18,7 km pitkä 110 kV ilmajohto hankealueelta kaakkoon

VE C: Noin 9,5 km pitkä 110 kV maakaapeli hankealueelta koilliseen

Arviointiselostus on nähtävillä 26.10.-27.12.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA. Paperikappale on luettavissa seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano

Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, Kihniö

Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21, Kurikka

Karvian kunnantalo, Kylä-Karviantie 17, Karvia

Pirkanmaan ELY-keskus, Attilan aulapalvelu, Yliopistonkatu 38, Tampere.

Arviointiselostus on lisäksi luettavissa kuulutusaikana em. kuntien pääkirjastoissa.

Yleisötilaisuus järjestetään 17.11.2022 klo 17.30–19.30

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus Parkanon kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 17.11.2022 klo 17.30–19.30 etäosallistumismahdollisuudella. Osallistumislinkki ja ohjeet julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA.

Mielipiteitä voi esittää 27.12.2022 asti

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa kirjallisesti 27.12.2022 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/20035/2021).

Pirkanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostuksesta jätetyistä kannanotoista, julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

