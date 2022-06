Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Takiankankaan alue sijoittuu Osmankajärven länsipuolelle ja se rajautuu Vaalan kuntarajaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan. Hukkalansalon alue sijoittuu Osmankajärven kaakkoispuolelle järven ja kantatie 78:n väliselle alueelle. Sähkönsiirron osalta hanke ulottuu Vaalan tai Ristijärven kuntaan, riippuen valitusta vaihtoehdosta.

Hankealueille suunnitellaan enintään 52 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueet kattavat kokonaisuudessaan noin 8122 hehtaarin laajuisen alan. Tästä Takiankankaan osuus on 4678 ha ja Hukkalansalon 3444 ha.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) lisäksi tuulivoimahanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavan laatimista. Hankkeesta vastaava on tehnyt Paltamon kunnan kanssa kaavoitussopimuksen tuulivoimapuistoalueiden osayleiskaavan laadinnasta. YVA-ohjelman vireille tullessa hankevastaava on jättänyt kaavoitusaloitteen myös Puolangan kunnalle, jonka käsittely on kunnassa vireillä.

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 8.6.–6.8.2022 Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Vaalan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset -verkkosivulla.

Arviointiohjelma on nähtävillä sähköisesti hankkeen YVA-verkkosivulla, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin. YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua kuulemisaikana Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa sekä Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Vaalan kunnantaloilla sekä kirjastoissa niiden aukioloaikojen puitteissa.

Kainuun ELY-keskus on lähettänyt lausuntopyyntöjä vaikutusalueen viranomaisille ja alueella toimiville yhdistyksille. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen asiatunnus KAIELY/917/2021 mainiten 6.8.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani (käyntiosoite Kalliokatu 4). Sähköisen lausunnon toivotaan olevan kopioitavassa muodossa.

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään Paltamon Jättiläisenmaassa (Kivesvaarantie 40) 15.6.2022 klo 17.00 alkaen. Kokouslinkki etäosallistumiseen lisätään hankkeen YVA-verkkosivuille.