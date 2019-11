Taksipalvelu Menevä panostaa entistä vahvemmin ruotsinkieliseen palveluun

Yrityksen mukaan sen toiminta ruotsinkielisillä alueilla on kasvanut ja asiakaspalvelua kehitetään palvelemaan alueen ruotsinkielisiä asiakkaita entistä paremmin.

Suomalainen perheyritys taksipalvelu Menevä on kasvattanut toimintaansa harppauksin tämän vuoden aikana. Huhtikuussa alkaneen Uudenmaan Kela-kuljetussopimuksen myötä yrityksen henkilöstömäärä on kolminkertaistunut ja asiakasmäärät moninkertaistuneet. Yrityksen vaikutuspiiriin kuuluu tällä hetkellä reilusti yli 1 000 autoa.

– Kela-kuljetukset muodostavat ison osan päivittäisestä tilausliikenteestä, mutta sen rinnalla olemme kasvattaneet merkittävästi myös yrityssopimusten ja tilausasiakkaiden määriä, kertoo taksipalvelu Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.

Kelan palvelukuvauksen mukaisesti Menevällä on ruotsinkielinen palvelunumero kuljetuksille. Nyt yritys haluaa kehittää asiakaspalveluaan erityisesti ruotsinkielisillä alueilla avaamalla myös maksuttoman ruotsinkielisen tilausnumeron taksitilauksia varten.

– Toki meiltä on saanut ennenkin ruotsiksi palvelua, mutta se on voinut tapahtua pienellä viiveellä. Näemme, että tämä entisestään tekee meistä lähestyttävämmän myös ruotsinkielisten asiakkaidemme parissa. Erityisesti heitä on Menevän uusilla toiminta-alueilla Hangossa, Raaseporissa ja Tammisaaressa, toteaa Halminen.

Yksi Menevälle ajavista yrittäjistä on kolme taksia omistava Oscar Cavonius, jonka autot palvelevat Hangon alueen asukkaita.

– Meidän asiakkaistamme noin puolet on ruotsinkielisiä. Toki he ovat ennenkin saaneet tilattua kyydit Menevältä omalla äidinkielellään, mutta tämä on mielestäni entistä nopeampaa ja kätevämpää palvelua alueen asukkaille. Meillä on asiakkainamme täysin ruotsinkielisiä asiakkaita sekä suomenkielen taitoisia, jotka kuitenkaan eivät puhu mielellään suomea. Menevä haluaa kehittää nyt heidän saamaansa palvelukokemusta ja se otetaan ilolla vastaan.

Samalla Cavonius muistuttaa, että tilauskanavia on muitakin, kuin perinteinen puhelin. Menevän tilaussovellus toimii myös kätevästi kyytien tilaukseen.

– Menevä-sovellus on ollut jo pitkään kolmikielinen eli myös sitä kautta voi tilata kyydin ruotsiksi.