Talentia hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen: Työajan pidennys vaarantaa työntekijöiden terveyden

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö ei hyväksynyt valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan 29.3. tarjoamaa sovintoesitystä kunta-alan työriidan ratkaisuksi. Myös Talentian jäseniä neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hylkäsi sovintoesityksen.

– Valitettavasti esitys on niin kaukana Talentian tavoitteista, että emme sitä voineet hyväksyä. Esityksessä ei ollut sanaakaan palkkaohjelmasta, jonka me puolestamme näemme välttämättömänä sosiaalialan korkeakoulutettujen palkan saamiseksi työn vaativuutta vastaavalle tasolle, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Sovintoesityksessä palkkojen yleiskorotukset eivät myöskään olleet ns. yleisen linjan mukaisia ja työaika olisi pidentynyt mm. sosiaalityöntekijöillä ja kuraattoreilla, vaikka juuri heistä on nimenomaan kunnissa huutava pula.

– Tämä oli kyllä märkä rätti vasten kasvoja. Sosiaalialalla kärsitään vakavasta kuormituksesta, ja jo nyt isolla osalla on vaikeuksia palautua raskaasta työstään. Työajan pidentäminen olisi iso riski työntekijöiden terveydelle. Ihmistä ei voi venyttää loputtomiin, Jenni Karsio sanoo.

Talentia muistuttaa, että esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden osalta vuosittain eläkkeelle siirtyvistä suurin osa on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyviä. Keski-ikä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien osalta on 55-vuotta, eli työura jää lähes 10 vuotta vajaaksi loppupäästä. Sosiaalihuollon työntekijöiden työkyvyn erityisenä riskinä on psykososiaalinen työkuorma. Kevan tutkimukset (2018) osoittavat, että erityisesti sosiaalityöntekijöillä mielenterveysdiagnoosit ovat työkyvyttömyyden syy ja määrä on pysynyt jo kymmenen vuotta samalla tasolla. Työajan lisääminen tässä tilanteessa olisi järjetöntä.

Lakot alkavat ensi viikolla

Koska esityksessä sopimuskausi olisi ollut kaksi vuotta ja korotukset varsin heikot, olisivat sosiaalialan korkeakoulutettujen palkat jääneet entistä pahemmin jälkeen muihin aloihin. Lisäksi varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelukohdan sisältö ei vastaa Talentian tavoitteita tämän uuden korkeasti koulutetun ja äärimmäisen tärkeän ammattiryhmän osalta.

– On erittäin harmillista, että esitys ei ollut millään tasolla vakavasti otettava. Suoraan sanottuna se oli ala-arvoinen. Olemme nyt siinä pisteessä, että ensimmäiset Talentian jäseniä koskevat lakot alkavat ensi viikolla, mikäli ihmeitä ei tapahdu ja kunta-alalle saataisiin neuvottelutulos sitä ennen.

– Halusimme ensisijaisesti pyrkiä sopimukseen neuvotellen, mutta se näyttää olevan mahdotonta, Jenni Karsio sanoo.

Työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022, jonka jälkeen ratkaisua on yritetty löytää valtakunnansovittelijan toimistossa. Neuvotteluiden vauhdittamiseksi neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt lakkovaroitukset Rovaniemelle, Jyväskylään, Turkuun ja Ouluun 6.–7.4.2022, Tampereelle ja Kuopioon 12.–13.4.2022 sekä Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin 19.–25.4.2022. Toteutuessaan lakot mm. sulkisivat päiväkoteja ja sosiaalipalveluita tietyin osin.

Maanantaina 28. maaliskuuta JUKO ja JAU julistivat myös kolmannen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa ensi maanantaina 4.10 ja päättyy sunnuntaina 10.4.

Lisätietoja:

Jenni Karsio, puheenjohtaja

puh. 044 541 5955, jenni.karsio@talentia.fi

>> Seuraa sopimusneuvotteluita Talentian sivuilla