Talismaani -automaattipelistä 70 654 euron voitto Vantaalle

Veikkauksen nettikasinon Talismaani -automaattipelistä voitettiin tiistaina 70 654 euroa. Vantaalainen nettipelaaja pelasi Talismaani -automaattipeliä euron panoksella ja voitti suuren Megapotin.

Nettikasinon Talismaani -peliin on liitetty usean pelin yhteinen kasvava RAY Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta. RAY Jackpotissa on kolme voittotasoa, ja korkein taso on aina vähintään 25 000 euroa.

Talismaani -automaattipelistä Megapotti on voitettu nyt yhdeksän kertaa.



Talismaani on kolmen kiekon ja kolmen linjan automaattipeli, joka on pelattavissa Veikkauksen nettikasinolla selaimessa ja mobiililaitteilla.

Voittaminen Veikkauksen automaattipeleissä perustuu yksinomaan sattumaan.