Tall Ships Races 2024 -purjehdustapahtumaa haetaan Helsinkiin

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.3. hakea Tall Ships Races -tapahtuman järjestämistä Helsingissä heinäkuussa 2024. Kansainvälinen tapahtuma on suurten purjelaivojen kilpailu, jonka pääpaino on nuorisotyössä.

Tall Ships Races järjestetään Itämerellä joka neljäs vuosi. Järjestäjänä toimii vuonna 1956 Lontoossa perustettu aatteellinen järjestö Sail Training International (STI).

Tapahtuman pääpaino ei ole itse kilpailussa vaan nuorisotyössä. Tapahtuman tarkoitus on edistää yhteisen purjehdustapahtuman kautta nuorten koulutusta ja yhteistyötä kansallisuuteen, kulttuuritaustaan, uskontoon ja sosiaaliseen taustaan katsomatta.

Helsinki on toiminut Tall Ships Races -kilpailujen kohdesatamana vuosina 1972, 1988, 2000 ja viimeksi vuonna 2013. Tuolloin tapahtumaan osallistui noin 100 alusta eri puolilta maailmaa ja se keräsi Hietalahden alueelle yhteensä noin 500 000 kävijää.

Turku ja Maarianhamina ovat vuonna 2021 järjestettävän Tall Ships Races -tapahtuman satamakaupunkeja Suomessa.

Kaupunginhallitus tukee Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottamista

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että kaupungin rahoitusosuuden korottaminen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamisessa 37 936 500 eurolla hyväksytään.

Ehtona on, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 130,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 168,4 miljoonaa euroa. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio osallistuu Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella.

Asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimintojen yhdistämisestä uuteen yhtiöön ja antoi lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 310 27 821

maisa.hopeakunnas@hel.fi