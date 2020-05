Tällä hetkellä ainoana Suomessa - ABC:n pesukatu sai Joutsenmerkin

HOK-Elannon ABC-ketjun pesukatu Kehä I:n varressa Kannelmäessä on saanut Pohjoismaisen ympäristömerkin. Tällä hetkellä Suomessa ei ole muita Joutsenmerkittyjä autopesuloita.

Autopesun ympäristömerkki perustuu vedenkulutuksen ja kemikaalipäästöjen vähentämiseen. Lisäpisteitä palvelu saa esimerkiksi energiatehokkaiden ratkaisujen käyttämisestä. Ympäri vuorokauden toimivat pesukadut lisääntyvät, jolloin myös ympäristövaikutukset korostuvat.

- Perinteinen autopesu käyttää jopa 500 litraa vettä yhtä autoa kohti. Joutsenmerkityssä autopesussa maksimi määrä on 90 litraa puhdasta vettä, toteaa ympäristöasiantuntija Juha Hopponen Joutsenmerkin myöntävästä Ympäristömerkintä Suomi Oy:stä.

Hyvä lopputulos vaatii kuitenkin enemmän vettä kuin 90 litraa, joten muu käytettävä vesi on kierrätysjärjestelmän puhdistamaa. 80-90 prosenttia ABC Kaaren käyttämästä vedestä on kierrätetty ja puhdistettu bioreaktorien avulla.

- Maan alle on upotettu neljä 25-kuutiometrin kokoista bioreaktoria, joiden sisällä tietty bakteerikanta käyttää ravintonaan kemikaaleja ja epäpuhtauksia. Prosessi on melko monimutkainen ja sen vaiheita seurataan jatkuvasti, pesukadun toimittaneen Prowash Oy:n projektijohtaja Jyrki Lasonen selvittää.



- Vastaavanlaiset laitteistot ovat olleet esimerkiksi Ruotsissa arkipäivää jo useamman vuoden. Siellä laki rajoittaa käytettävän veden määrää, mikä käytännössä johtaa siihen, että vettä on kierrätettävä. Hienoa, että saimme hyväksi havaitun konseptin tuotua Suomeen yhteistyössä HOK-Elannon kanssa, Lasonen jatkaa.

ABC Kaaren pesukadulla käytettävät kemikaalit ovat biohajoavia ja ympäristömerkittyjä, kuten kaikissa muissakin HOK-Elannon autopesuloissa. Pesussa autosta irtoavat raskasmetallit ja öljyt kerätään talteen ja ne päätyvät erottimien kautta asianmukaiseen käsittelyyn, joten ne eivät rasita viemäriverkosta. Viemäreihin päätyvä vesi on niin ikään puhdistettua.



- HOK-Elanto on vastuullinen toimija ja haluaa olla edelläkävijä ympäristöasioissa. Valitsimme Prowashin viime marraskuussa avatun pesukatumme toimittajaksi osittainsen Ruotsista keräämän osaamisen perusteella, HOK-Elannon ABC-ketjun ketjujohtaja Hannu Houni toteaa.

HOK-Elanto avaa uuden pesukadun Espoon Nihtisiltaan kesäkuussa. Nihtisillan pesukadulla käytetään vastaavaa tekniikkaa kuin ABC Kaaressa, ja myös Nihtisiltaan tullaan hakemaan ympäristösertifikaatti. Sekä Kaaren että Nihtisillan pesukadut toimivat uusiutuvalla energialla.

ABC Kaaren pesukadulla

- biologinen vedenkierrätysjärjestelmä

- ympäristömerkityt kemikaalit

- raskasmetallien ja öljyjen talteenotto

- pelkästään uusiutuvaa energiaa





ABC Kaaren automaattiasemalta lisäksi:

- tutut polttoainelaadut 95E10, 98E5 ja Diesel

- Eko-E85-korkeaseosetanolipolttoneste

- SCR-varustettujen dieselautojen AdBlue-urealiuos

- Lasol-tuulilasinpesuneste tankkauspistoolista (ei ylimääräisiä muovipulloja)

Joutsenmerkki on Pohjoismaissa käytettävä virallinen ympäristömerkki, joka kertoo sillä merkityn tuotteen tai palvelun noudattavan tiukkoja kriteereitä.

ABC Kauppakeskus Kaari, Kantelettarentie 1, Kannelmäki