Tällä viikolla alkavassa Herkkujen Suomi lähiruokatapahtumassa maukkaita uutuuksia ja herkullisia hetkiä

Suomen suosituin lähiruokatapahtuma Herkkujen Suomi ja olutjuhla Syystober avaavat seitsemättä kertaa ovensa hyvän ruuan ja oluen ystäville. Herkullisten tarjoilujen ja ostoksien ohessa torilla on iloista ohjelmaa - luvassa muun muassa huippugrillausta ja toritanssit.

Herkkujen Suomi lähiruokatapahtuma järjestetään Helsingin Rautatientorilla 3.-5.8.2017, ja avajaisia vietetään tämän viikon torstaina, 3.8.2017 kello 16 alkaen. Maa- ja metsätalousministeri Jari leppä avaa tapahtuman ja avajaisissa nähdään myös viihdejazzyhtye Kahden Pennin Orkesteri,grillausta ja tanssia. Yhdistyneellä tapahtuma-alueella järjestetään ohjelmaa koko tapahtuman ajan, ja Syystober-olutteltassa tunnelmaa nostattaa joka ilta live-bändi.

Uudistunut tapahtuma-alue

Herkkujen Suomen uudistunut tapahtuma-alue on kokonaisuudessaan anniskelualuetta, joten lähiruokaa on tarjolla myös Syystoberin asiakkaille aina klo 01 saakka. Tapahtuman tämän vuoden teemana nähdään #Syödäänyhdessä, ja tapahtumassa on ensimmäistä kertaa täysin yhtenäinen ruoka- ja olutteltta-alue, jonka keskellä on runsaasti pöytiä ja istumapaikkoja yhdessä syömiseen ja ruuasta nauttimiseen. Tarjoiltavien annosten ruokateemana on laadukas suomalainen streetfood ja kotimaiset panimotuotteet.

Grillausta ja maukkaita uutuksia

Keittiömestarit Raymond Wesander ja Ulla Liukkonen grillaavat Herkkujen Suomen lähiruokaherkkuja. Mukana grillaamassa on paitsi tapahtumassa mukana olevia lähiruuan tuottajia myös kiinnostavia vieraita. Perjantaina Raymond ja Ulla saavat lavalle seurakseen Vuoden Kokki Mattias Åhmanin. Herkkujen Suomen ruokamarkkinoilla pääsee grillauksen lisäksi maistamaan ja ostamaan kotiin mukana olevien yritysten herkkuja ja tuotteita. Tänäkin vuonna tapahtumassa on mukana uusia makuja; Penalty Burgerin erinomaiset burgerit, Suomen vanhinta sinappia Matin Mainiolta ja suussa sulavaa hunajaa Marbacka bigårdilta. Paikalla myös aikaisempien vuosien yrityksiä ja herkkuja, kuten Malmgårdin viljatuotteita, Kal's Specialty Foods hilloja ja kastikkeita sekä Herrgårds Glassin ihanaa jäätelöä, sekä monia muita veden kielelle tuovia herkkuja.

Koko Suomi tanssii

Musiikki ja iloinen ohjelma tekevät yhdessä syömisestä vieläkin mukavampaa. Ohjelmalavan edustalla päästään syömisen lomassa myös tanssimaan Koko Suomi tanssii -kampanjan opettajien johdolla. Perjantaina ja lauantaina torilla järjestetään myös toritanssit Kahden Pennin Orkesterin tahtiin. Tanssiopetus sopii kaiken ikäisille eikä osallistuminen vaadi aiempaa tanssitaustaa.

Aukioloajat:

Torstaina 3.8. klo 16.00-20.00

Perjantaina 4.8. klo 10.00-20.00

Lauantaina 5.8. klo 10.00-19.00

Syystober-oluet ja Syödään yhdessä-tori joka ilta kello 01.00 asti



Tapahtumaan on vapaa pääsy.



