Tällä viikolla keskustellaan puupohjaisista tekstiileistä, pakkauksista ja innovaatioista PulPaper-tapahtumassa

PulPaper-tapahtumaan osallistuu lähes 250 yritystä. Mukana ovat muun muassa Stora Enso, Metsä Group, UPM ja Sappi sekä ABB, Andritz, Banmark, Bellmer Finland, Chemigate, Ircon Solaronics, Masspap, MoveRoll, Nalco Finland, Nouryon, Runtech System, Sulzer, Sweco, Valmet ja Weten Technologies.

”PulPaper nostaa esille metsäteollisuuden mahdollisuuksia. Erityisen kiinnostavaa on kuulla puupohjaisista tekstiileistä ja pakkausratkaisuista. Innovaatiot ovat vahvasti läsnä myös Uusi Puu -hankkeen osastolla ja keskiviikkona järjestettävässä startup-kisassa”, kertoo Business Manager Marcus Bergström Messukeskuksesta. ”Odotan myös innolla keskiviikkona järjestettävää metsäyhtiöiden vaikuttajien keskustelua metsäteollisuuden ja bioteollisuuden innovaatioista sekä uutta Green Economy Business Summitia.”

Kiinnostavia avauksia puupohjaisten tekstiilien mahdollisuuksista



Puupohjaiset tekstiilit ovat esillä avajaispuheessa, jonka pitää professori Ilkka Kilpeläinen Helsingin yliopistosta. Kilpeläinen ja professori Herbert Sixtan voittivat Marcus Wallenberg -palkinnon huhtikuussa 2022. He saavat palkinnon syksyllä Tukholmassa uudenlaisten ionisten liuottimien kehittämisestä ja soveltamisesta puubiomassan prosessoinnissa korkealaatuisiksi tekstiilikuiduiksi. Puupohjaiset tekstiilit on esillä myös PulPaper Conferencessa avajaispäivänä. Niistä puhuvat professori Michael Hummel/Aalto yliopisto, Niklas von Weymarn/Metsä Spring, Kristina Elg Christoffersson/Renewcell ja Pia Qvintus/Spinnova. https://pulpaper.messukeskus.com/pulpaper-conference-2/



Puupohjaisia pakkausratkaisuja tarvitaan



Uudet puupohjaiset pakkausratkaisut ovat esillä avajaispäivän PulPaper Conferencessa, jossa esitellään muun muassa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Package-Heroes-tutkimushanketta. Siitä puhuu tutkimusprofessori Ilkka Leinonen LUKE:lta. Kaksi viikkoa sitten käynnistyi Metsä Springin ja Valmetin puupohjaisia pakkauksia kehittävä koetehdas Äänekoskella. Tästä 3D-kuitutuotteiden kehityksestä kuullaan myös tapahtumassa.

Paljon innovatiivisuutta metsäteollisuusalalla



VTT:n Biomateriaalit-tutkimusalueen johtaja Atte Virtanen kertoo tiistaina 7.6. klo 12.20 mm. VTT:n kehittämästä uudesta läpinäkyvästä ja biohajoavasta selluloosakalvosta, joka korvaa perinteistä muovia elintarvikepakkauksissa.

PulPaper Award 2022 kilpailu startup-yrityksille järjestetään keskiviikkona 8.6. Seitsemän startup-yritystä pitchaavat Suomen Messusäätiön rahoittamasta 5000 euron palkinnosta.Kilpailu nostaa esiin uusia ja merkittäviä ratkaisuja metsäbiotalouden alalta. Kisan järjestää Messukeskus yhdessä FIBANin (Finnish Buisness Angels Network) kanssa.



Dry and Durable on kehittänyt vettä- ja likaahylkivän muovittoman barrier-materiaalin pakkauskäyttöön. Fincetin tuote Tool4pro on helppokäyttöinen teollisuuden töiden- ja projektienhallintasovellus. Montinutrakäyttää sahanpurua raaka-aineena valmistaessaan Kuusikumi™-uutetta kosmetiikan, teknokemian ja jopa elintarviketeollisuuden käyttöön. Natural Antiviralsin innovaatio on kosmetiikassa ja puhdistusaineissa käytettävä viruksia estävä aineosa Suomen metsistä. Silva Tracen kehittämässä käyttöliittymässä näkyy puunkorjuutapa, hiilijalanjälki, sertifikaatit ja muut kestävän kehityksen tiedot, jotka metsänomistaja haluaa jakaa. Tapio Measurement Technologies on kehittänyt laiteriippumattoman PapEyeCloudQCS -pilvipalvelualustan kuva- ja mittaustiedostojen analysointiin. Woodioneco-design-tuotteet valmistetaan täysin vedenkestävästä puukomposiitista, joka on suunniteltu ekologiseksi vaihtoehdoksi keramiikalle ja kivimateriaaleille.

Metsäteollisuuden vaikuttajat paikalla

Metsäteollisuuden vaikuttajat keskustelevat metsäteollisuuden ja bioteollisuuden innovaatioista keskiviikkona 8.6.

From residue to revenue – innovations and solutions from forest and biobased industry. Keskusteluun osallistuvat johtaja Marko Janhunen/Public Affairs UPM, Head of Innovation, Åsa Ek/Biomaterials Stora Enso, johtaja Sarah Price/Sustainability, Sappi Europe ja toimitusjohtaja Ismo Nousiainen/Metsä Fibre.



Ensimmäistä kertaa järjestettävässä Green Economy Business Summitissateollisuus vastaa vihreän siirtymän tarpeisiin. Korkeatason päättäjiä puhumassa kemian ja puupohjaisen metsäteollisuuden alalta vihreästä talouskasvusta, kiertotaloudesta ja hiilineutraaliustiekartasta.

Kansainvälinen metsäteollisuuden ammattitapahtuma PulPaper 2022 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa ti-to 7. – 9.6. PulPaper avoinna ti-ke klo 9-17 ja to klo 9-16. Tapahtuman yhteydessä on PulPaper Conference 7.6. ja Green Economy Buisness Summit 8.6. Tapahtuma-alueen Future Squarella on ohjelmaa koko ajan. Messukeskus järjestää tapahtuman yhdessä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa. Tapahtuma järjestetään samaan aikaan ChemBio Finland 2022 (8. – 9.6.) ja Helsinki Chemicals Forum 2022 (8. – 9.6.) kanssa.



Lisätietoja: tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.pulpaper.fi