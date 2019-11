Tallinnalaisen ITK-sairaalan selkäydinkirurgit suorittavat leikkauksia uuden robotin avulla

Virolaisen Itä-Tallinnan keskussairaalan (ITK) selkäydinkirurgit suorittavat leikkauksia uuden robotin avulla, joka auttaa viemään implantteja sisään ja liikkumaan selkärangassa. Tällainen robotti on ainoa laatuaan koko Pohjois-Euroopassa.

"Teimme robotin avulla ensimmäisen leikkauksen samana päivänä kuin Intiassa. Tällaista robottia ei ole Pohjois-Euroopassa eikä Venäjällä, ja Euroopassa on yleensäkin vain viisi vastaavanlaista laitetta. Tämä muuttaa selkäydinkirurgian täydellisesti ja pysyvästi," toteaa ITK:n selkäydinkeskuksen johtaja Taavi Toomela ja lisää, että robotin avulla on keskuksessa suoritettu jo 12 leikkausta.

Viime vuoden lopussa USA:ssa virallisesti markkinoille saapunut robotti nimeltä Excelsius GPS auttaa viemään selkäydinleikkauksessa implantit sisään ja liikkumaan selkärangassa, mikä on Toomelan mukaan hyvin suuri askel selkäydinkirurgiassa. "Implanttien täydentäminen selkäydinkirurgiassa on pieni askel, mutta se, että leikkaus voidaan suorittaa niin nopeasti, tehokkaasti ja pienellä riskillä, on erittäin suuri edistysaskel."

"Näyttöön tulee potilaan selkärangan malli, ja siellä suunnittelen leikkauksen ja sen, mihin kohtaan ruuvit tulevat. Sen jälkeen implantit pannaan robotin avulla oikeassa asennossa oikeaan paikkaan. Ihminen suunnittelee ja kiertää ruuvit paikoilleen, robotti toimii assistenttina", selvittää Toomela.

Toomelan mukaan voidaan kaikki yksinkertaisimmat selkäleikkaukset suorittaa nyt robotin kanssa mini-invasiivisesti, joka tarkoittaa sitä, että leikkaus vahingoittaa ihmistä huomattavasti vähemmän. Potilaan kannalta tämä tarkoittaa nopeampaa leikkausta ja nopeampaa palautumista. "Leikkaustrauma on huomattavasti pienempi. Robotin avulla voidaan tehdä leikkauksia mini-invasiivisesti paljon vaarattomammin ja tehokkaammin. Tällainen leikkaus pystyttiin tekemään aiemminkin, mutta lääkärin oli käytettävä satoja kertoja röntgeniä tai oltava erittäin kokenut ja tiedettävä hyvin tarkkaan, miten leikkaus viedään pienien haavojen kautta ja miten päästään oikeaan kohtaan, jonne implantti kiinnitetään. Nyt robotti toimii assistenttina ja osoittaa oikean paikan selkärangassa, johon implantti kiinnitetään."

"Ennen käytimme jatkuvasti röntgenkuvia selkärangassa liikkumisen apuna. Uusilla leikkauksen aikana käytettävillä kuvausjärjestelmillä on myös pienempi säteily kuin vanhemmilla laitteilla. Uusien laitteiden säteily on alhaisempaa, mutta kuvan laatu on riittävän hyvä. Nyt pystymme lähettämään kuvan myös robotille, joka ymmärtää markkereiden perusteella hyvin selkärangan asennon ja sen, minne implantti on sijoitettava. Enää ei tarvitse toistaa tutkimuksia, saamme tutkimuksen tietokoneelle ja toimimme sen mukaisesti."

Toomelan mukaan ovat Virossa esiintyvistä selkärankatraumoista 90 % helppoja ja 10 % monimutkaisempia tapauksia. Helpoimmat tapaukset voidaan nyt leikata tunnin kestävällä leikkauksella. "Muuten kuluu pelkästään selkärankaan pääsemiseen ja haavan kiinni ompelemiseen tunti, lisäksi vielä ruuvien asentaminen", hän huomauttaa. "Näin voidaan leikata myös tulehduksia, jotka vaativat stabilisointia; samoin voidaan tehdä yksinkertaisempia kulumissairauksien leikkauksia, kun on tarve likvidoida epävakauksia, kuten nikamien siirtymiä. Olemme jo aloittaneetkin tämän."

Uuden robotin ansiosta voidaan leikata myös sellaisia potilaita, joita aiemmin ei pystytty auttamaan. "Voimme leikata korkean riskin potilaita, joissa trauman on oltava pieni ja leikkauksen nopea – nämä ovat sellaisia potilaita, joiden osalta ei olisi aiempi avoin leikkaus tullut kysymykseen. Nyt uusien mahdollisuuksien avulla voimme suorittaa sen yhdessä hyvän anestesia- ja intensiivihoitotiimin kanssa."

"On yksi asia hallita nämä mahdollisuudet ja toinen asia juurruttaa uusi tekniikka sille tasolle, jossa jokainen potilaalle suoritettu kirurginen hoito parantaa elämänlaatua ja auttaa palautumaan nopeammin."

Toomelan mukaan on robotin avulla astuttu jälleen yksi askel eteenpäin kehityksessä. "Avoimien leikkauksien vaihe selkärankakirurgiassa alkaa tämän ansiosta vähentyä. Olemme tällä hetkellä Pohjoismaissa ensimmäisiä, joilla on tällä laitteella varustettu selkärankakirurgian keskus, mutta viiden vuoden kuluttua kaikissa selkäleikkauksia tekevissä sairaaloissa on yksi robotti."

Itä-Tallinnan keskussairaala on investoinut selkärankakirurgiaan usean vuoden ajan, ja se on myös kehittynyt nopeasti. "Jo nyt on kaikkea tarvittavaa laitteistoa niin paljon, että leikkaussali alkaa käydä ahtaaksi. Nykyaikaiset leikkaussalit ovat paljon suurempia, jotta koko nykyaikainen ja tarvittava laitteisto mahtuisi sinne. Olemme kehittyneet selkärankakirurgiassa niin pitkälle, että itse asiassa tarvitsemme jo toisen leikkaussalin, ja tämän vuoksi uuden Tallinnan sairaalan tulo olisi ehdottoman tärkeää."