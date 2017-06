Tallinnan legendaariselle Viru-hotellille uusi johtaja Suomesta

27.6.2017 09:31 | Wolfcom

Tallinnan tunnetuimpiin kuuluva maamerkki, Original Sokos Hotel Virun ja Solo Sokos Hotel Estorian käsittävä Viron suurin hotellikompleksi sai 20 vuoden tauon jälkeen johtajan Suomesta. Restonomi (AMK) Klaus Ek siirtyy uuteen rooliinsa hotellijohtajaksi ja S-ryhmän hotellitoiminnoista Virossa vastaavan AS Sokotelin toimitusjohtajaksi Helsingin Radisson Blu Royal ja Radisson Blu Aleksanteri -hotellien johtajan tehtävistä.

SOK-konsernin Viron tytäryhtiön AS Sokotelin toimitusjohtajaksi sekä Viru- ja Estoria -hotellien hotellinjohtajaksi kesäkuun 21. päivänä nimitetyllä Klaus Ekillä (46) on laaja kokemus matkailu- ja ravintolapalveluiden johtotehtävistä. S-ryhmän palveluksessa hän on toiminut viimeiset kymmenen vuotta hotellinjohtajana muun muassa Original Sokos Hotelli Pasilassa ja Original Sokos Hotelli Helsingissä, Turun Radisson Blu Marina Palace Hotellissa ja viimeisimpänä Helsingin Radisson Blu Royal ja Aleksanteri -hotelleissa.

”On luonnollisesti kunniatehtävä saada johdettavakseen Viru-hotellin kaltainen hotellilegenda, jonka tarina on vertaansa vailla. Se on 45-vuotiaana edelleen maan ykköshotelli, joka on perustamisestaan lähtien näyttänyt koko Viron hotellialalle suuntaa ja mallia. Jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa ei Virunkaan asema ole mikään itsestäänselvyys, joten meidän pitää olla aktiivisia ja edelleen kehittää tarjontaamme yhä vaativampien asiakkaiden palvelemiseksi”, kertoo jo 20 vuotta hotellialalla toiminut Klaus Ek.

Hotellinjohtaja Klaus Ek on uransa aikana nähnyt hotellialaakin kohdanneen digitalisaation aiheuttaman muutoksen: ”Varauspäätökset tehdään enemmän ja enemmän verkosta löytyvien suositusten ja asiakaskokemusten perusteella. Hotellibrändin pitää resonoida ja saada aikaan tunnevastetta asiakkaidemme sydämissä. Uskon tämän toteutuvan meilläkin, kun jokainen tiimin jäsen kuuntelee vieraitamme herkällä korvalla vastaten heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa, kuten olemme yhdessä sopineet ja tiimejämme valmentaneet. Digitalisaatio edellyttää meiltä siis vieläkin vahvempaa vuorovaikutusta ja elämysten tuottamista asiakasrajapinnassa, koska olemme julkisella verkkonäyttämöllä kaikkina hetkinä.”

Tänä vuonna 45-vuotta täyttäneen Original Sokos Hotel Virun 423 huonetta ovat käyneet läpi perusteellisen huoneuudistuksen. Alkuperäisen Viru-hotellin viereen kolme vuotta sitten avattu korkeatasoinen 93 huoneen business-luokan Solo Sokos Hotel Estoria on yksi Viron ehdokkaista vuoden 2017 World Luxury Hotel Awards -nimityksen saajaksi ja The Telegraph -lehti valitsi Viru-hotellin Viron viiden parhaan hotellin joukkoon.

AS Sokotel on SOK konsernin tytäryhtiö, joka on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Se vastaa Virossa Original Sokos Hotel Virun, Solo Sokos Hotel Estorian, Ravintola Amarillon, Tapahtumaravintola Merineitsin ja Cafe Amigo -yökerhon liiketoiminnasta. S-ryhmään kuuluva Sokos Hotels on Suomen laajin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, Pietarissa sekä Tallinnassa.