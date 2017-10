Tallinnan Solo Sokos Hotel Estoria palkittiin Viron parhaana luksushotellina

AS Sokotel on SOK konsernin tytäryhtiö, joka on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Se vastaa Virossa Original Sokos Hotel Virun, Solo Sokos Hotel Estorian, Ravintola Amarillon, tapahtumaravintola Merineitsin ja Cafe Amigo -yökerhon liiketoiminnasta. S-ryhmään kuuluva Sokos Hotels on Suomen laajin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, Pietarissa sekä Tallinnassa.