Talopakettien markkinat käyvät kuumana – Älvsbytalo ei ole lähtenyt hinnankorotuksiin mukaan

Rakennustutkimus RTS Oy:n mukaan talopakettimarkkina on kuumentunut jo liikaa. Talojen kysyntä on koronan myötä kasvanut reippaasti, ja samaan aikaan rakennusmateriaalit ovat kallistuneet rajusti. Tämä on aiheuttanut merkittäviä korotuksia talopakettien hintoihin. Älvsbytalon toimintamalli on alalla poikkeuksellinen, eikä se ole lähtenyt mukaan hinnankorotuksiin.

Jan-Erik Rusk

Älvsbytalon toimitusjohtaja Jan-Erik Rusk arvioi, että lähes kaikkien rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet kuluvan vuoden aikana 10–35 %. Puutavaran hinta on Suomessa noussut lähes 60 %. (Tilastokeskus 7/2021). – Älvsbytalolla on oma saha, mikä auttaa meitä vastustamaan alan yleistä hintakehitystä ja pitämään talopakettiemme hinnat edelleen edullisina. Perheyrityksen poikkeuksellinen toimintamalli Älvsbytalon toimintamalli on rakennettu siten, että asiakas voi luottaa myös hinnoitteluun. – Toimimme mieluummin pitkäjänteisesti, toteaa Rusk. – Ihmisillä pitää olla luottamus siihen, että hinta ei heilahtele yllättäen. Toimintamalli perustuu pohjoismaisen perheyrityksen ydinajatukseen, jonka mukaan mahdollisimman monilla tulee olla varaa hyvään omakotitaloon. Älvsbytalojen tuotantoprosessi on hiottu tehokkaaksi kymmenien vuosien ja yli 44 000 rakennetun talon tuomalla kokemuksella. Kaupan ehdot ovat ostajalle ainutlaatuiset. Ostaja maksaa Älvsbytalonsa vasta, kun se on muuttovalmis, eli talotoimittaja rahoittaa talon koko rakennusajan. Näin rakennusajalta ei kerry ostajalle rahoituskustannuksia, ja tarvittaessa hänellä on valmis talo mahdollisen lainansa vakuudeksi, mikä helpottaa pankin kanssa asiointia. Kaupalle annetaan myös hintatakuu: talotilauksen yhteydessä sovittu hinta on vuoden voimassa. Suuret, pohjoismaiset yhteisostot Älvsbytalo toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Yhteispohjoismaiset materiaaliostot varmistavat, että kustannukset pystytään pitämään kurissa, ja talot ostajille edullisina. Suomessa Älvsbytalot rakennetaan Kauhajoen talotehtaalla, joka on toiminut vuodesta 2005. Talopakettien kasvavaan kysyntään yritys vastaa kasvattamalla tuotantoaan ja työvoimaansa. Ruotsissa Älvsbyhus on maan suurin talovalmistaja. Rakennustutkimus RTS Oy on puolueeton, suomalainen tutkimusyritys, joka on seurannut rakentamisen markkinoita jo vuodesta 1983.

