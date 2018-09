Taloudenpuolustuskurssilla jälleenrakennetaan – edessä on sotu-uudistus

Aalto Executive MBA lanseerataan Kiinassa 8.6.2018 10:52 | Tiedote

Aalto Executive MBA, Aalto University Executive Educationin (Aalto EE) lippulaivaohjelma, lanseerataan Kiinassa vielä tämän vuoden aikana. Ohjelma aloitetaan Shanghaissa ja suunnitelmissa on toteuttaa ohjelma myös muissa Kiinan kaupungeissa lähitulevaisuudessa. Aalto EE:lle tämä on luonnollinen jatko läsnäolon vahvistamisessa Aasian markkinalla. Sen ensimmäinen Aasian EMBA-ohjelma järjestettiin vuonna 1995 Etelä-Koreassa ja Singaporen tytäryhtiöstä on johdettu Aasian toimintoja jo vuodesta 2000.