Talous ja nuoret TAT: talousopetus korkeatasoista, yksilöiden osaamiserot huolestuttavat

Suomalaisten nuorten talousosaaminen on PISA-tutkimuksen mukaan korkeatasoista. On myönteistä, ettei tuloksissa ole havaittavissa alueellisia tai koulujen välisiä eroja. Sen sijaan oppilaiden suuret osaamiserot taloudessa ja niiden kytkeytyminen OECD-keskiarvoa voimakkaammin oppilaan sosioekonomiseen taustaan ovat huolestuttavia.

PISA-tutkimuksen mukaan suomalaiset opettajat osaavat opettaa taloutta hyvin. Opettajilta saadulla tiedolla oli vertailumaiden voimakkain yhteys osaamiseen.

Suomessa talousosaaminen jakaantuu hyvin tasaisesti koulujen välillä. Koulujen väliset erot olivat koko 20 maan joukossa tutkimuksen pienimpiä. Myöskään alueellisia tai koulun sijaintipaikkaan kiinnittyviä eroja ei havaittu.

Nämä tutkimustulokset kertovat suomalaisten opettajien korkeasta ammattitaidosta, ja siitä, että opettajat toteuttavat yhteistä opetussuunnitelmaa. Suomessa annetaan tasalaatuista opetusta läpi valtakunnan.

Yksilötasolla suuria vaihteluita

Tuloksissa huolestuttaa se, että Suomessa koulujen sisäinen vaihtelu oli koko tutkimuksen suurinta. Samasta koulusta löytyi kaikkein heikoimpia kuin myös talousosaamisen huippujakin.

Oppilaiden sosioekonominen tausta vaikuttaa talousosaamiseen Suomessa vertailumaista toiseksi eniten. Tämä näkyi erityisesti alimpaan sosioekonomiseen neljännekseen kuuluvien oppilaiden heikkona osaamisena ja ylimpään neljännekseen kuuluvien oppilaiden vahvana osaamisena.

”Meillä on Suomessa käynnissä kansallisen talousosaamisen strategian valmistelu. Tässä työssä tulee nyt miettiä keinoja, joilla talousosaamisen eroja voidaan kaventaa. Jokaisen nuoren tulee taustastaan riippumatta saada eväät tehdä fiksuja taloudellisia päätöksiä. Talousosaamisen parantaminen on tasa-arvoteko, josta hyötyy koko yhteiskunta”, TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä kommentoi.

PISA-tutkimuksen tulokset antavat jo osviittaa siitä, miten talousosaamista voitaisiin vielä parantaa.

”Kiinnostavaa tuloksissa on se, miten nuoren oma kiinnostus vaikutti myönteisesti osaamisen tasoon. Meidän on kehitettävä innostavia tapoja opettaa ja oppia taloutta, kuten esimerkiksi Talous ja nuoret TATin Yrityskylissä on onnistuttu tekemään”, Järvelä jatkaa.

Mitä PISA-tuloksista pitäisi oppia?

Kotona tehtävään talouskasvatukseen tarvitaan tukea, sillä omalla taustalla on vaikutusta talousosaamisen tasoon

Opettajien talousopetuksen valmiudet on turvattava tuleville vuosille, opettajankoulutukseen pitää lisätä pakollisia talousopintoja

Talousopetuksen lisäämiselle on hyvä momentum – nuoret ovat kiinnostuneita rahasta ja heillä on hyvät valmiudet oman taloutensa hallintaan

Tarvitaan lisää panostuksia innostavaan talouden opetukseen, jotta nuorten oma kiinnostus herää

