Taloustieteen professuuri datatieteiden alueelle Helsinki Graduate School of Economicsiin

Helsinki Graduate School of Economicsin (Helsinki GSE) tehtävä on nostaa taloustieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen määrää ja laatua Suomessa sekä edistää yhteistyötä taloustieteen ja muiden tieteiden välillä. Helsinki GSE on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska handelshögskolanin yhteinen yksikkö.

Helsinki GSE:hen datatieteiden alueelle perustettava taloustieteen professuuri sijoittuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Professuuri perustuu Saastamoisen säätiön ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston 2,5 miljoonan euron yhteislahjoitukseen, josta kummankin osuus on 1,25 miljoonaa euroa.

Kiihtyvä digitalisaatio kasvattaa datan määrää yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Digitaalisten aineistojen tehokas hyödyntäminen päätöksenteossa edellyttää taitoa kerätä, järjestellä ja analysoida dataa. Näin tuotetaan päätöksenteossa ensiarvoisen tärkeää tietoa syy-seuraussuhteista.

Tarve datan tehokkaampaan hyödyntämiseen päätöksenteossa on lahjoittajille tärkeä syy tukea talous- ja datatieteiden professuuria.

”Professuuri täydentää Suomen korkeatasoista koneoppimisen tutkimusta tuomalla sen rinnalle syvällistä ymmärrystä päätöksentekijöiden taloudellisesta käyttäytymisestä”, sanoo Saastamoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaan mukaan Helsinki GSE on lisäksi hankkeena vetoava.

”Korkealaatuinen tiede on edellytys yhteiskuntamme menestykselle. Yhteenliittymät ovat puolestaan usein erinomaisia tapoja lisätä vaikuttavuutta. Helsinki GSE:ssä yhdistyvät molemmat”, hän sanoo.

Yliopistoille ja kauppakorkeakoululle talous- ja datatieteiden professuuri luo huomattavia tiedekunta- ja koulurajat ylittäviä mahdollisuuksia.

”Haluan kiittää Saastamoisen säätiötä ja Jenny ja Antti Wihurin rahastoa pitkäaikaisesta tuesta Aalto-yliopistolle ja kauppakorkeakoululle sekä tästä huomattavasta lahjoituksesta. Professuuri vahvistaa entisestään Helsinki GSE:n kykyä tuottaa ensiluokkaista tutkimusta ja koulutusta”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Ingman Björkman yhtyy kiitoksiin: “Tämä on merkittävä lahjoitus. Data-analyysin ymmärtäminen korostuu jatkuvasti niin kauppatieteellisessä opetuksessa kuin yritystoiminnassakin.”

Talous- ja datatieteisiin erikoistuvat taloustieteilijät työllistyvät monipuolisesti eri sektoreille.

”Tilastollisen analyysin yhdistäminen päätöksenteon taloustieteelliseen mallintamiseen luo huomattavaa lisäarvoa esimerkiksi teknologia- ja peliteollisuudessa, vähittäiskaupassa ja julkisella sektorilla”, toteaa Helsinki GSE:n akateeminen johtaja Otto Toivanen.

Helsinki GSE aloitti toimintansa vuonna 2018 ja sen tohtoriohjelma ja jatko-opintoihin valmistava Research Master -ohjelma käynnistyivät syksyllä 2018.

Saastamoisen säätiö tukee tiedettä ja taidetta edistämällä tutkimusta, koulutusta ja verkostoitumista Suomessa ja kansainvälisesti.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa.