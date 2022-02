Taloustutkimuksen Huippukivalle tekemä tutkimus paljastaa: Seksileluja käyttää yli puolet suomalaisista - suosituimpien joukossa yllättäjä

Tutkimus tehtiin 24.-27.1.2022 ja siihen vastasi 1034 henkilöä. Tutkimuksen toteutti Huippukiva.fi:n toimeksiannosta Taloustutkimus. Selvitimme muun muassa suomalaisten seksilelujen käyttöä, tyytyväisyyttä tämän hetkiseen seksielämään ja sooloseksin eli itsetyydytyksen harrastamista.

Biseksuaalit ovat leluintoilijoita

Käytätkö seksileluja -kysymyksessä verrattiin lukuja Taloustutkimuksen vuonna 2010 tekemään tutkimukseen. Vuoden 2010 luvut on merkitty sulkuihin.



Kyllä, usein 11% (2%)

Silloin tällöin 26% (13%)

Olen kokeillut 17% (21%)

En 47% (63%)



Usein/silloin tällöin/kokeillut: Naiset (59%), miehet (48%).

Biseksuaalit (90%), homoseksuaalit (90%), heterot (49%).

Ikäjakauma: 18-24-vuotiaat 62%, 25-34-vuotiaat 71%, 35-49-vuotiaat 71%, 50-64-vuotiaat 49%, 65-79-vuotiaat 23%.

Seksilelujen käyttö on kasvanut 18 prosenttiyksikköä Taloustutkimuksen vuonna 2010 tekemään tutkimukseen verrattuna. Tämä tarkoittaa, että lelujen käyttö on kasvanut 50 prosenttia.



Juho Rahkonen/Taloustutkimus: Yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut selvästi reilun kymmenen vuoden aikana: seksiä ajatellaan entistä monipuolisempana ja monimuotoisempana ilmiönä. Seksin perusta ja päämäärä on pohjimmiltaan yhdyntä, mutta seksiä halutaan "maustaa" uusilla vivahteilla. Lisäksi korona-aikana on haettu yhä enemmän piristystä tasapaksuun kotoiluarkeen. Seksuaalivähemmistöjen aseman parantuminen on vapauttanut yleistä asenneilmapiiriä myös heteroilla. Ylipäänsä ihmiset ja heidän asenteensa ovat nykyisin rennompia ja avoimempia kuin takavuosina. Seksilelujen suosion kasvu on luonteva osa tätä yhteiskunnallista kehitystä. Lisäksi entistä useampi suomalainen kotitalous on tätä nykyä yhden hengen talous. Yksinasumisen lisääntyminen on omiaan kasvattamaan seksilelujen suosiota. Niitähän voidaan käyttää paitsi kumppanin kanssa, myös kumppanin korvaajana.



Lauri Hänninen/Huippukiva: Tutkimuksessa tulee selkeästi esille, että seksilelut ovat nykyään osa normaalia seksuaalisuutta. Tämä on tietenkin mukava asia lelukauppiaan näkökulmasta, mutta erityisesti ilahduttaa, että yhä suurempi osa ihmisistä on vapautunut etsimään seksuaalista nautintoa ja tutustumaan seksuaalisuuteensa yksin ja yhdessä myös välineiden kanssa. Paljon on puhuttu siitä, että naiset saavat parisuhteessa miespuolista kumppania vähemmän orgasmeja. Toivottavasti lelujen vapautuneempi käyttö kuroo tätä orgasmikuilua kiinni.



Liukuvoide pitää pintansa - sidonta- ja piiskalelut yllättävät



Oletko käyttänyt joitakin seuraavista seksivälineistä? Vertailussa luvut (suluissa) vuodelta 2019.

Liukuvoide 57% (54%)

Hieromasauvat, dildot 39% (34%)

Vibraattorit 31% (25%)

Penisrenkaat 19% (17%)

Käsiraudat 12% (14%)

BDSM-lelut ( sidonta, piiskat ) 11% (9%)

Tekovaginat 9 % (8%)

Ei mitään yllä mainituista 31% (36%)

En osaa sanoa 1% (1%)

Eniten ostetaan liukuvoidetta, hieromasauvoja ja dildoja sekä vibraattoreita. BDSM-lelujen (sidonta ja piiskat) suosio kasvaa kohisten. Miehet ja naiset tykkäävät niistä tasapuolisesti. Nuoret 18-24-vuotiaat ovat ahkeraa käyttäjäryhmää (28%), kun taas iäkkäämmät 65-79-vuotiaat eivät (1%). Isot erot löytyvät BDSM-lelujen käytössä myös sukupuolisen suuntautumisen puolella: biseksuaalit (42%), homoseksuaalit (24%) ja heterot (8%). Sidonta- ja piiskavälineet ovat selvästi nouseva trendi.



Juho Rahkonen/Taloustutkimus: Korona-aikana ihmisillä on jäänyt rahaa säästöön, kun sitä ei ole mennyt matkusteluun ja ravintoloihin. Nyt on panostettu sisustukseen, remontointiin ja viihde-elektroniikkaan, josta tässäkin on kyse.



Lauri Hänninen/Huippukiva: BDSM-tuotteiden suosio on noussut jatkuvasti viimeisten vuosien aikana ja tämä kertoo tietenkin myös seksitapojen monipuolistumisesta. Yhä useamman mielestä seksin ei pidä noudattaa aina pussailu-esileikki-yhdyntä -kaavaa, vaan seksuaalista tyydytystä voi hakea todella monenlaisista tuntemuksista ja rooleista. Lelut helpottavat kokeilemaan ryhtymistä. Aikuisenakaan ei pidä unohtaa leikkimistä!



Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: Haluaisin käyttää seksileluja nykyistä enemmän kumppanini kanssa



Haluaisin käyttää seksileluja nykyistä enemmän kumppanini kanssa:

Täysin samaa mieltä 11%

Jokseenkin samaa mieltä 26%

Jokseenkin eri mieltä 18%

Täysin eri mieltä 16%

En osaa sanoa 29%



Miehet haluavat leikkiä leluilla yhdessä kumppanin kanssa

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä kysymyksen kanssa on miehistä 46%, kun taas naisten luku on 29%. Ikäryhmissä kysymys herätti eniten innostusta 25-34-vuotiaissa.



Lauri Hänninen/Huippukiva: Tutkimuksen mukaan naiset käyttävät hieman enemmän seksileluja, mutta silti miehet haluaisivat käyttää niitä enemmän kumppaninsa kanssa. Ehdottakaa rohkeasti, mutta kysykää myös kumppanilta, mikä häntä saattaisi kiinnostaa ja kuunnelkaa vastauksia tarkoin. Sekä naiset että miehet kaipaavat vaihtelua seksiin! Leluihin tutustuminen yhdessä on yksi hyvä keino.



Yhdynnän suosio 70% - suuseksin 48%



Seksielämääni liittyy (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot) Suluissa vertailulukemat vuoteen 2010:

Yhdyntää 70% (82%)

Itsetyydytystä 66% (56%)

Suuseksiä 48% (52%)

Anaaliseksiä 14 % (12%)

BDSM-seksiä (esim. sidonta ja piiskaaminen) 8% (2%)

Roolileikkejä 6% (4%)

Minulla ei ole seksielämää 13% (11%)



Itsetyydytyksen määrä on kasvussa samalla kun perinteisen yhdynnän määrä on laskussa. Miehistä sooloseksiä harrastaa 74% ja naisista 58%. Innokkaimpia soolosekstailijoita ovat nuoret 18-24-vuotiaat (89%), kun taas iäkkäämmillä 65-79-vuotiailla luku on 36%.



Juho Rahkonen/Taloustutkimus: Trendi on ollut viimeisen kymmenen vuodenkin aikana se, että yhdynnän määrä vähenee ja itsetyydytyksen nousee. Väestö ikääntyy ja sinkkutalouksia on entistä enemmän.



Lauri Hänninen/Huippukiva: Yhdyntöjen määrän vähenemisestä on puhuttu kauan ja tutkimuksessammekin tämä tulee selkeästi esille. Ilahduttavaa on jälleen se, että seksitavat ovat monipuolistuneet. Useimmille vaihtelu seksissä on hyvä asia, eikä pelkkä yhdyntä ole tyydyttävää seksiä kaikille. BDSM-seksin osaksi seksielämäänsä laskevien ihmisten määrä on moninkertaistunut ja tämä trendi tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.



Viikoittain sooloseksiä harrastaa miehistä 62% - naisista 27%



Kuinka usein harrastat sooloseksiä (itsetyydytystä)?

Joka päivä: 4%

Useamman kerran viikossa: 25%

Kerran viikossa: 15%

Useamman kerran kuukaudessa: 12%

Kuukausittain: 14%

Harvemmin: 22%

En osaa sanoa: 9%

Miehet ovat selvästi enemmän sooloseksin perään kuin naiset kun määristä puhutaan.

Nuoret 18-24-vuotiaat ovat viikoittaisen soolosekstailun innokkaimpia harrastajia (65%).

Avoliitossa vastaava luku on 45%, avioliitossa 35% ja sinkuilla 12%.

Pohjois-Suomessa sooloseksi on hieman suositumpaa (43%) kuin Etelä-Suomessa (40%). Entäpä sitten turkulaiset ja tamperelaiset? Tasaväkistä on, mutta Tampere vie voiton niukasti tässä lajissa lukemin 54%-53%. Homoseksuaaleista soolosekstailee tutkimuksen mukaan vähintään kerran kuukaudessa peräti 100%. Heteroilla vastaava luku on 67%.



Juho Rahkonen/Taloustutkimus: Homo- ja biseksuaalit ovat aivan omassa luokassaan heteroihin verrattuna. Seksielämäänsä tyytymättömät harrastavat sooloseksiä.



Lauri Hänninen/Huippukiva: Stereotypia on, että miehet haluavat seksiä enemmän kuin naiset ja siltähän tämä tulos näyttää. Toki yksilöiden välillä on varmasti isompi vaihtelu kuin ryhmien.



Sooloseksi on omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimista - syntinä sitä pitää 1 %



Mitkä seuraavista kuvaavat mielestäsi sooloseksiä (itsetyydytystä)?

Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista: 52%

Korvike seksille toisen ihmisen kanssa: 47%

Tärkeä lisä muuhun seksielämääni: 45%

Hävettävä asia: 4%

Säälittävää: 3%

Syntiä: 1%

Ei mikään näistä: 11%



Etenkin 18-24-vuotiaat (68%) ja 25-34-vuotiaat (69%) pitävät sooloseksiä oman hyvinvoinnin kannalta tärkeänä. Luvut laskevat mitä enemmän ikää tulee. Yllättävänä voidaan pitää sitä, että hävettävänä sitä pitää nuorista 18-24-vuotiaista 9%, kun taas esimerkiksi 50-64-vuotiailla vastaava luku on vain 2%. Nuorista sooloseksiä pitää syntinä 3%, kun vastaava luku kaikilla vastaajilla on vain 1%.



Juho Rahkonen/Taloustutkimus: Yllättävä havainto, että nuoret suhtautuvat siihen useammin häpeillen kuin vanhat. Tai ainakin sitä voi pitää yllättävänä, kun ottaa huomioon yhteiskunnan ja asenneilmapiirin muutoksen. Mutta sehän johtuneekin siitä, että nuoret eivät ole vielä ehtineet niin "sinuiksi" kehonsa ja seksuaalisuutensa kanssa, siksi asioita hiukan jännitetään, jopa hävetäänkin. Iso ja positiivinen trendi on se, että nuoret pitävät sitä tärkeänä oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.



Lauri Hänninen/Huippukiva: Sooloseksi on hyvä asia ja tämä on yleisesti tiedossa. Nuorten kokema häpeä on hieman yllättävää, mutta liittynee nuoruuden epävarmuuteen itsestä ja omasta haluttavuudesta, erityisesti jos kokee sooloseksin kumppaniseksin korvikkeeksi. Surullista, että edelleen on sooloseksiä syntinä pitäviä nuoria – toivottavasti yksikään aikuinen ei enää tällaisia elämää rajoittavia asenteita keneenkään yritä siirtää.



Nuoret ja biseksuaalit iloitsevat seksielämästään



Kuinka tyytyväinen olet seksielämääsi tällä hetkellä? Suluissa vuoden 2020 prosenttimäärät.

Erittäin tyytyväinen: 12% (14%)

Melko tyytyväinen: 43% (42%)

Melko tyytymätön: 22% (22%)

Erittäin tyytymätön: 11% (8%)

Kysymys ei koske minua 8% (10%)

En osaa sanoa 3% (6%)



55% vastaajista on erittäin tai melko tyytyväisiä seksielämäänsä - naisista 58%, miehistä 54%. Tyytyväisyys on samaa tasoa kuin vuonna 2020, juuri koronan alkamisen jälkeen tehdyssä tutkimuksessa.

Nuoret 18-24-vuotiaat ovat ikäryhmien tyytyväisimpiä (66%), kun taas vanhemmilla 65-79-vuotialla vastaava luku on vain 44%.

Biseksuaaleilla menee lujaa tässäkin kategoriassa: 65% on melko tai erittäin tyytyväisiä seksielämäänsä. heteroilla vastaava luku on 56% ja homoseksuaaleilla 53%.



Juho Rahkonen/Taloustutkimus: Muutokset ovat aika pieniä pari vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen. Miehet ajattelevat, että enemmänkin seksiä saisi olla. Homo- ja biseksuaaleilla seksiin näyttäisi liittyvän enemmän vivahteita.



Lauri Hänninen/Huippukiva: Useammastakin kysymyksestä näki, että mitä enemmän on sinut seksuaalisuutensa kanssa, jos sitä päättelee monipuolisista seksin harrastamistavoista ja lelujen käytöstä, sitä tyytyväisempi on seksielämäänsä. Suurin osa on vähintään melko tyytyväisiä, se on ilahduttavaa, eikä korona ole asiaa muuttanut.





Tutkimus pähkinänkuoressa

• Seksileluja käyttää tai on kokeillut 54 % suomalaisista - naisista 59% ja miehistä 48%. Seksilelujen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana.



• Eniten ostetaan liukuvoidetta, hieromasauvoja ja dildoja sekä vibraattoreita.



• BDSM-seksin (sidonta ja piiskat) suosio on kovassa nousussa.



• 37% vastaajista haluaisi käyttää seksileluja entistä enemmän kumppaninsa kanssa. Miehistä 46% ja naisista 29%.



• Yhdyntä kuuluu 70% suomalaisen seksielämään. Suuseksiä harrastaa 48%.



• Sooloseksiä eli itsetyydytystä harrastaa miehistä 74% ja naisista 58%. Viikoittain sooloseksiä harrastaa miehistä 62% - naisista 27%.



• Sooloseksi on ennen kaikkea omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista (52%), korvike seksille toisen ihmisen kanssa (47%) ja tärkeä lisä muuhun seksielämään (45%).



• 55% suomalaisista on melko tai erittäin tyytyväinen seksielämäänsä tällä hetkellä - naisista 58% ja miehistä 54%. Tyytyväisisimpiä ovat nuoret 18-24-vuotiaat.

Tiedote kokonaisuudessaan pdf-liitteenä, sis. graafit