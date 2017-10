Taloustutkimus ja Digita jatkavat hybridi-tv-ympäristössä toteutettavaa tutkimusta

Taloustutkimus ja Digita käynnistivät keväällä 2017 pilotin, jossa selvitettiin mahdollisuuksia kehittää uusia digitaalisia palveluita ja tutkimusmenetelmiä. Hybridi-tv-ympäristössä toteutetussa tutkimuksessa haluttiin selvittää miten Digtan hybridi-tv-alustaa voisi hyödyntää tutkimustoiminnassa. Nyt tutkimus saa vuoden pituisen jatkon.

”Keväällä tehty tutkimus oli lupaava, ja nyt tarkoituksenamme on jatkaa menetelmän arviointia. Käynnistämme lokakuussa uusien panelistien värväämisen, ja tarkoituksena on kasvattaa hybridi-tv-panelistien määrää alle sadasta tv-päätelaitteesta vähintään 700 päätelaitteeseen. Tavoitteenamme on jollakin aikavälillä ottaa hybridi-tv osaksi tutkimustyökalujamme”, kertoo Pasi Huovinen Taloustutkimuksesta.

”Digitan rooli on jatkossa mahdollistaa Taloustutkimukselle älykäs alusta tutkimusten toteuttamiseen. Televisio uudistuu, ja siihen on tullut, ja tulee enenevässä määrin muista medioista tunnettuja keinoja kohdentaa sisältöjä ja palvella katsojia. Nyt Taloustutkimus edelläkävijänä selvittää kohdennettavuuden mahdollisuuksia”, sanoo Digitan videojakeluliiketoiminnasta vastaava johtaja Teppo Ahonen.

Hybridi-tv-palveluiden käyttö kasvaa

Erona älytelevisioihin Digitan hybridi-tv:n tarjoamat palvelut kuten Yle Areena, Ruutu, Idols-äänestyssovellus ja Liigan tulospalvelu ovat osa kanavien sisältöjä, eivätkä siten ole erillisiä laitteen muistissa olevia sovelluksia. Näin hybridi-tv mahdollistaa paitsi jatkuvasti ajantasaisina pysyvät palvelut, myös monet ohjelmavirtaan liitettävät palvelut sekä vuorovaikutteisen mainonnan.

Uusien palveluiden kehittämisen näkökulmasta hybridi-tv-penetraatio on jo merkittävä, noin 160 000 laitetta on kytkettynä Digitan verkkoon. Digita arvioi penetraation kasvavan noin miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Suomen antenni-tv-toimijat ovat sopineet siirtymisestä teräväpiirtoteknologiaan maaliskuussa 2020. Tämä HD-siirtymä tulee kasvattamaan hybridi-tv-laitteiden määrää voimakkaasti tulevina vuosina, sillä lähes kaikki uuden DVB-T2-teknologian standardin mukaiset äly-tv-laitteet tukevat hybridi-tv-ominaisuutta.

Taloustutkimus Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen markkinatutkimusyritys, jolla on toimintaa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Suomessa toimimme Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Taloustutkimuksella on vuosittain tuhat toimeksiantajaa ja se palvelee kaikkia toimialoja. Merkittävimmät asiakkaat ovat suuret mediat, vientiteollisuus ja elintarviketeollisuus, kauppa, finanssipalveluyritykset, julkinen sektori sekä ulkomaiset tutkimustoimistot.

Digita Oy välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.