Talousvaliokunnan oppositio: Kasvupalveluesitys hylkää pohjoismaisen aktiivisen työvoimapolitiikan toimintamallin

Epäonnistunut jätelaki vaatii korjauksia 16.5.2018 16:01 | Tiedote

Tänään eduskunnassa äänestettiin jätelaista, joka on susi jo syntyessään. SDP:n eduskuntaryhmä äänesti lakia vastaan hävittyään toisessa käsittelyssä muutosesitykset, joilla lakia olisi oleellisesti parannettu. Tärkeimpänä ulosmyyntirajan nostaminen kahteenkymmeneen prosenttiin. Nyt epäonnistuneen jätelain korjaaminen pitää tehdä EU:n jätedirektiivin kansallisen toimeenpanon yhteydessä mahdollisimman pikaisesti. Puolaa ja Suomea lukuun ottamatta muissa EU maissa ulosmyyntiraja on kaksikymmentä prosenttia. Hallitus onkin tässä vaiheessa vain hukannut aikaa jätelakiin, joka tulee vaikeuttamaan kierrätystä ja haittaamaan kiertotaulutta edistävän direktiivin toimeenpanoa. Nykyisellään hallituksen esitys jätelaiksi ei vastaa mihinkään tarpeeseen. Se ei edistä jätteiden turvallista ja asianmukaisesta käsittelyä, kierrätysasteen nostamista tai kohtuuhintaista jätehuoltoa laajassa harvaanasutussa maassa. Ainoa hyvä mitä hallituksen esityksestä voi sanoa on, että se lieventää toisen hallituksen