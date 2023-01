Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen sähköhyvitys helpottaa kotitalouksien tilannetta

-Energian voimakas hinnannousu on ajanut monet kotitaloudet vaikeaan tilanteeseen. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että hallitus on tänään saavuttanut sovun sähköhyvityspaketista, jotta ihmisten hätään voidaan vastata, sanovat SDP:n talousvaliokunnan kansanedustajat Matias Mäkynen, Hussein al-Taee, Raimo Piirainen ja Tuula Väätäinen.

Hallitus esittää mallia, jossa sähköyhtiöt hyvittäisivät suoraan marras-helmikuulta asiakkailleen yli 10 sentin kilowattihinnan sähkösopimuksista sähkölaskusta puolet 90 euron omavastuun ylittävältä osalta. Tuen enimmäismäärä on 700 euroa kuussa. Tuen kustannusarvio on 412 miljoonaa ja rahoitus suunnataan hallituksen tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa, joka on parhaillaan hallituksen neuvotteluissa. Samassa yhteydessä sovittiin lisämaksuajasta sähkölaskujen suhteen. Jatkossa kuluttajat voisivat saada lisäaikaa enimmillään neljä kuukautta, ja yrittäjät kaksi kuukautta laskun alkuperäisestä maksupäivästä. Tämä tuo monelle helpotusta arkeen ja mahdollisuutta suunnitella omaa taloutta entistä pitkäjänteisemmin. -Lisääntyneen kotimaisen sähköntuotannon myötä olemme entistä päättäväisemmin matkalla kohtia energiaomavaraisuutta, mutta tässä tilanteessa ihmisten tukeminen nousseiden hintojen paineessa on enemmän kuin perusteltua. Samaa mieltä ovat myös monet talousasiantuntijat, kansanedustajat muistuttavat. Yhdessä hallitusten aikaisempien päätösten kanssa sähkön hinta rajoittuu käytännössä noin 12–18 senttiin kilowattitunnilta. Samoin valmistelussa on vielä SDP:n aloitteesta esitys sähkön hintakatosta. -Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että hintakattomallin valmistelua jatketaan määrätietoisesti, että meillä on tulevalle talvelle malli, jossa tuki kohdentuu entistä voimakkaammin kaikkein eniten tarvitseville, edustajat päättävät.

