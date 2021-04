Talousvaliokunnan sd-edustajat: Monituottajamalli sotessa säilyy – yrityksillä ja järjestöillä edelleen tärkeä rooli sotepalveluissa

Jaa

- Talousvaliokunta sai tänään valmiiksi lausunnon sote-uudistuksesta. Ilmassa on paljon väärinkäsityksiä uudistuksesta, joita haluamme oikaista. Julkiset palvelut ovat sotepalveluiden ydin mutta niitä täydentävät yksityinen ja kolmassektori. Yrityksillä ja järjestöillä on siis jatkossakin merkittävä rooli palveluiden tuottamisessa. Vain kokonaisulkoistukset on kielletty, koska on tärkeää että julkinen sektori eli jatkossa hyvinvointialue riittävällä omalla tuotannollaan varmistaa palveluiden saatavuuden kaikissa tilanteissa tasa-arvoisesti, muistuttaa talousvaliokunnan sd-vastaava, kansanedustaja Riitta Mäkinen.

- Viime kaudella kokoomuksen ajama valinnanvapausmalli tuotti perustuslakivaliokunnasta tiukat linjaukset virkalääkäreistä ja julkisen tuotannon riittävästä määrästä. Nämä linjaukset määrittävät myös tämän hallituksen valmistelua ja hyvä niin, sanoo kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan jäsen Tuula Väätäinen.

- Suomalaiset ansaitsevat paremmat sosiaali – ja terveyspalvelut tasapuolisesti ympäri maata. Haluamme, että palvelut eivät ole rahapussista kiinni. Jokainen eduskunnassa istuva puolue on vuorollaan koettanut saada uudistusta valmiiksi. Edellisistä kierroksista on opittu paljon mutta uudistuksella on jo kiire. Se on välttämätöntä saada maaliin tällä kaudella. Talousvaliokunta antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka laatii uudistuksesta mietinnön eduskunnan hyväksyttäväksi, toteaa kansanedustaja Matias Mäkynen.

- Nyt käsittelyssä oleva lakikokonaisuus sote-palveluista ja hyvinvointialueiden perustamisesta ei vielä ratkaise kaikkea. Työ jatkuu myös tämän esityksen hyväksymisen jälkeen. Talousvaliokunta on pohtinut paljon hyvinvointialueiden kannustimia parantaa palveluitaan. Kokonaisuuteen tarvitaan vielä taloudellisia kannustimia vahvistamaan hyvinvointialueiden itsehallintoa ja tehostamaan niiden toimintaa. Työ toimivampien ja laadukkaampien sotepalveluiden puolesta siis jatkuu, päättää kansanedustaja Hussein al-Taee.

