Talousvaliokunnan sd-jäsenet: Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta saavutettiin asiallinen kompromissi

SDP:n Taavitsainen: Aiotaanko nuorista tehdä oman itsensä kulkukauppiaita? 8.5.2018 16:54 | Tiedote

-Aiotaanko nuorista tehdä oman itsensä kulkukauppiaita? Että he kauppaavat itseään työpaikasta toiseen, kysyy SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen. - Jos nyt Juha Sipilän (kesk) porvarihallituksen syrjivä ehdotus alle 30-vuotiaan perusteettomien määräaikaisten töiden lisäämiseksi hyväksytään niin mitä seuraavaksi? Tuleeko meille Itä-Suomeen erilaiset työehdot, kun kerta hallituksen mielestä on korkean työttömyyden nimissä sallittava perusteettomat pätkätyöt, mikkeliläinen Taavitsainen puuskahtaa. - Tätä heikennysehdotusta aiemmin hallitus on jo valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) johdolla velvoittanut verohallintoa poistamaan ohjeestaan sen, että: ”Työsuhde syntyy verotuksessa aina tilanteessa, jossa myös työoikeudellisen työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.” - Verottajan uusi linja on että yhä useammin yritykset voivat palkata työntekijöitä freelancereina, toimeksiantosuhteisiin, eli yritys ei maksa työntekijästä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja, kertoo Taavitsainen. Taavitsaisen