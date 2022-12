Taloyhtiön kannattaa muistuttaa asukkaita lämmitystolppien turvallisesta käytöstä

Taloyhtiöiden väestönsuojat hallitusten mielestä hyvässä kunnossa 22.11.2022 09:59:00 EET | Tiedote

Turvallisuusasiat ovat nostaneet merkitystään taloyhtiöiden toiminnassa viime vuosina. Tämä käy hyvin ilmi Kiinteistöliiton Taloyhtiöiden turvallisuuskyselyn vastauksista. Kyselyn perusteella taloyhtiöiden väestönsuojista enemmistö on joko varsin tai erittäin hyvässä kunnossa. Vastaajista 85 prosenttia ilmoitti, että heidän taloyhtiölleen on laadittu pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmaa myös päivitetään usein, sillä tulosten perusteella kolme neljästä pelastussuunnitelmasta on päivitetty alle kaksi vuotta sitten.