Taloyhtiön oma pihakirppis pystyyn Siivouspäivänä?

Elokuun viimeisenä päivänä eri puolilla maata vietettävän Siivouspäivän myötä monet kaupungit ja naapurustot muuttuvat isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi. Siivouspäivän ideana on tehdä kierrättämisestä helppoa ja luoda elävää sekä vastuullista kaupunkikulttuuria. Lähtökohtana on, että kuka tahansa voi kaupata tavaroitaan kaduilla, pihoilla tai kodeissa. Taloyhtiössä asuvan on kuitenkin hyvä huomioida joitakin asioita ennen kirpputorin pystyttämistä pihamaalle.

Pihakirppis edellyttää taloyhtiön lupaa Kirpputorin järjestäminen taloyhtiön piha-alueella edellyttää taloyhtiön lupaa, muistuttaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen. Sen sijaan viranomaiselta ei tarvitse pyytää lupaa silloin, kun järjestäjänä on yksityishenkilö tai esimerkiksi taloyhtiö. ”Vaikka pihakirppiksen voi käytännössä järjestää kuka tahansa, järjestäjällä on oltava tapahtumaan maanomistajan tai -haltijan lupa”, Pynnönen sanoo. Käytännössä luvan pihakirpputorin pitämiseen voi antaa taloyhtiön hallitus. Kierrätystä asukkaiden kesken Tarpeettomiksi jääneiden tavaroiden kierrättämiselle voi olla tarvetta muulloinkin kuin yleisenä Siivouspäivänä. Taloyhtiössä voi viritä ajatus yhteisestä kierrätystilasta, jonne jokainen voisi jättää ylimääräisiä tavaroitaan toisten poimittavaksi. ”Kierrättäminen kannattaa, mutta asia pitää hoitaa hallitusti”, Kristel Pynnönen toteaa. Paloturvallisuussyistä asukkaat eivät saa jättää tavaroitaan lojumaan esimerkiksi rappukäytävään, sillä siellä kaikki ylimääräinen tavara muodostaa turvallisuusriskin. Pynnönen suosittelee, että taloyhtiössä pohdittaisiin yhdessä, millä tavalla ja missä tilassa kierrätys voitaisiin yhtiössä järjestää järkevästi ja turvallisesti – myös niin, etteivät kierrätettäväksi jätetyt tavarat houkuttele paikalle luvattomia ulkopuolisia. ”Esimerkiksi kierrätyshylly voi toimia tarkoitukseen sopivassa tilassa mallikkaasti, jos sen käytölle on laadittu hyvät pelisäännöt ja löytyy riittävän aktiivinen ihminen ylläpitämään kierrätystä”, Kristel Pynnönen sanoo. Siivouspäivä

