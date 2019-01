Talven suosikkitapahtuma Lux Helsinki käynnistyy lauantaina – luvassa ennätysmäärä valoteoksia, ravintoloita ja ohjelmaa

Tutut rakennukset ja tilat muuntuvat jälleen ainutlaatuisiksi kaupunkitaideteoksiksi, kun aiempaa laajempana toteutuva Lux Helsinki valaisee kaupungin 5.–9.1.

Viisipäiväisen valofestivaalin Etu-Töölöön kurotteleva reitti kulkee noin 2,5 kilometrin matkan Kansalaistorilta Finlandia-talolle ja sieltä Kiasman ja Taidehallin kautta Kansallismuseolle. Reitillä nähdään monipuolinen kirjo sekä kotimaista että kansainvälistä valotaiteen huippuosaamista muun muassa arkkitehtuuria manipuloivan videomäppäyksen, ultraviolettivalossa hohtavan katutaiteen ja yleisön käsissä alati muuttuvan vuorovaikutteisen projisoinnin muodossa.

Ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet, kuten ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet ovat vahvasti läsnä myös Lux Helsingin teoksissa. Finlandia-talon Töölönlahden puoleinen julkisivu muuntuu Ramboll Valostudion suunnitteleman Lux Arkkitehtuuri -teoksen myötä virtaavaksi vedeksi muistuttaen samalla veden olevan ehtyvä luonnonvara. Rakennuksen Hesperian puiston päädyssä taas nähdään suomalaisen Immanuel Paxin teos TRESPASSING, joka pohtii vapauden ja turvallisuuden välistä ristiriitaa kääntämällä ajatuksen valvontakamerasta päälaelleen.

Reitin kahdentoista teoksen lisäksi Lux Helsinki esittelee tänä vuonna useamman satelliittiteoksen ja -teoskokonaisuuden, joiden kautta festivaali laajenee ensimmäistä kertaa kaupungin rajojen ulkopuolelle Espoon Hanasaareen asti. Annantalo houkuttelee työpajoillaan ja discoillaan erityisesti lapsiperheitä, ja kolmatta kertaa järjestettävä Lux In -näyttely kokoaa jo 3. tammikuuta alkaen Kaapelitehtaalle tunnettujen valotaiteilijoiden ja Taideyliopiston valosuunnittelun maisteriopiskelijoiden töitä. Lisätietoa reitistä ja kaikista teoksista löytyy Lux Helsingin verkkosivuilta.

Uv-valossa hehkuvia kasvomaalauksia ja ennätysmäärä ravintoloita

Lux Helsinki tuo kaupunkiin teosten ohella taas runsaasti muutakin koettavaa. Monet reitin museoista pitävät ovensa auki pidempään festivaalin ajan ja järjestävät erikoisohjelmaa. Keskustakirjasto Oodissa järjestettävässä taiteilijahaastattelutilaisuudessa pääsee kuulemaan tarinoita teosten takaa, ja aiempaa suurempana järjestettävä, suosittu Bring Your Own Beamer -konsepti kutsuu taas valo- ja videotaiteen ystäviä esittämään omaa taidettaan Kaapelitehtaalle. Finlandia-talon etupihan täyttävän Ultraviolet Gallery -teoksen luota löytyy kasvomaalauspiste, jossa kaikenikäiset festivaalikävijät pääsevät ottamaan uv-valossa hohtavia upeita kasvomaalauksia.

Lux Helsinki Eatissa on tänä vuonna mukana ennätykselliset 34 ravintolaa, jotka tarjoilevat 5.–9.1. festivaalia varten suunniteltuja annoksia ja menuja. Reitin varrelta löytyy myös neljä Lux Café -pistettä, jotka tarjoilevat kuumia juomia ja konditoriatuotteita. Koko ohjelmakokonaisuus on nähtävillä Lux Helsingin verkkosivuilla.

Lux Helsinki 5.–9.1.2019 klo 17­–22

Lux Aamu (teokset 10 & 12) 9.1.2019 klo 7–9

Lux In, Kaapelitehdas 3.–9.1.2019 klo 15–22

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja se on esteetön sekä ikärajaton.

Lisätietoa poikkeusliikennejärjestelyistä löytyy Lux Helsingin verkkosivuilta, ja tapahtuman aikaiset julkisen liikenteen aikataulut ja mahdolliset poikkeukset HSL:n sivuilta.

Pääpartnerit: Sun Effects, Clear Channel

Partnerit: OP Helsinki, SATO

Kumppanit: Granlund, Johan & Nyström, City, HYY Yhtymä, Amnesty International Suomen osasto, Local Crew, Sanoma Media Finland, Ramboll, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Tuotantopartneri: Bright

Yhteistyössä: U.S. Embassy Finland

Lux Helsinki -valofestivaalin järjestää Helsingin kaupunki, ja festivaalin tuotannosta vastaa Sari Väänänen. Reitin ja teosten suunnittelusta ja tuotannosta vastaa Sun Effects Oy, ja kuraattoreina toimivat Ilkka Paloniemi ja Matti Jykylä.