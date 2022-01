Talvesta tuli marjalintujen juhlaa! Talviluontoilta Jyväskylästä 25.1.

Biologi Heikki Helle on tarkkailut keskisuomalaista luontoa jo yli 20 vuotta ja kulunut talvi on voittaja marjasadossa. Hyvinä, oranssipunaisina pysyneitä marjoja on riittänyt puissa tähän saakka.

Niiden perässä syysmuuttoaan viivyttelevät myös isot räkättirastaiden parvet.

Rastaista on kyselty Helteeltäkin tänä talvena, sillä näky on päässyt yllättämään luontoa tarkkailevat. Kyse on siitä, että hieman vaaleammassa talviasussaan puussa pörhistelevä lintu on jäänyt monilta tunnistamatta.

”Jopa tuhatpäisiä parvia on saanut tänä talvena ihmetellä”, kertoo BirdLife Suomi ry:ssä asiantuntijana työskentelevä Helle.

Kuluvan talven iloja ovat Heikki Helteen mukaan olleet myös havainnot taviokuurnasta, jota Keski-Suomessa pääsee tarkkailemaan vain parhaina marjavuosina. Aiemmin syystalvella sadosta nauttivat järripeipot.

Kalabiologi, lehtori Timo Marjomäki valmistautuu jo hyvää vauhtia madesesongin alkamiseen. Ensimmäinen erä mateista kutee helmikuun lopulla rantamatalikolle, mutta Keski-Suomessa Konnevedellä toinen erä vasta maaliskuun lopulla, mahdollisesti jopa yli 30 metrin syvyyksissä.

”Kalastajien tiedossa kahdenlaisen mateen olemassaolo on ollut jo kauan. Viime vuosina mateen monimuotoisuutta on tutkittu myös Jyväskylän yliopistossa. Tutkimusidea saatiin kokeneelta konnevetiseltä kalastajalta”, Marjomäki kertoo.

