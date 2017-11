Talvirengaspakko alkaa 1.12. kelistä riippumatta

Talvirenkaiden käyttöpakko astuu voimaan perjantaina 1. joulukuuta. Talvirenkaita on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuussa kelistä riippumatta. Hallituksen esityksessä uudeksi tieliikennelaiksi (180/2017) talvirenkaat vaadittaisiin vain talvikelin vallitessa. Rengastoimialan näkemys on, että talvirengaspakon sitominen keliin vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Henkilö- ja pakettiautojen talvirenkailta vaaditaan talvikuukausina vähintään 3,0 mm:n urasyvyyttä, mutta turvasuositus on vähintään 5,0 mm. Mikäli urasyvyys on alle suosituksen, on syytä harkita renkaiden uusimista tai noudattaa vaativilla talvikeleillä erityistä varovaisuutta. Ajoneuvon eri renkaissa saavat nastamäärät poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten.

Renkaiden sijaintia kierrätettävä säännöllisesti

Trafin tuoreessa tutkimuksessa ”Nastarenkaiden kuntoerot riskitekijänä” havaittiin, että urasyvyydeltään puoliksi kuluneet nastarenkaat eivät yleensä enää täytä nastamäärävaatimusta. Rengashotelliotoksessa keskityttiin rengassarjoihin, joissa kuluneimman renkaan urasyvyys oli 4,0–7,0 mm. Tutkittujen renkaiden urasyvyys oli keskimäärin 6,1 mm.

Renkaiden kuntoerot johtuvat etuvetoisten autojen yleisyydestä ja viimeaikaisista talviolosuhteista. ”Renkaiden sijaintia pitäisi kierrättää tarvittaessa myös ajokauden aikana, jotta renkaat kuluisivat tasaisesti. Talvirenkaita kannattaa kierrättää 8 000–10 000 ajokilometrin välein”, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora opastaa.

Rengastuntemus osaksi ennakointivelvollisuutta

Nykyinen tieliikennelaki edellyttää tilannenopeuden sovittamista keliolosuhteiden ja kuljettajan ajotaidon mukaiseksi. Uuteen tieliikennelakiin ollaan lisäämässä tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Hallituksen esityksen perusteluissa mainitaan ajoneuvon ominaisuuksiin liittyvä erityistietämys, jota tulee myös käyttää liikennetapahtumien ennakoimisessa.

Millaista rengastietämystä ja -tuntemusta keskivertoautoilijalta pitäisi edellyttää osana ennakointivelvollisuutta? ”Ainakin sellaista, että renkaiden suorituskyky heikkenee kulumisen myötä etenkin vaativilla talvikeleillä. Yhtä lailla voisi olettaa autoilijoiden tiedostavan, että kesärenkaat eivät toimi kunnolla talvikeleillä”, Nuora toteaa.