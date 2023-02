Talvitien S-market avautuu 23.2.2023 klo 10

Tutut arinalaiset uudessa S-marketissa

S-market Talvitie on odotettu lisä alueelle, josta S-marketin kokoinen ruokakauppa on aiemmin Arinalta puuttunut. Myymäläpinta-alaa on yli 1000 neliötä ja myymälän valikoimaan kuuluu n. 10 000 tuotetta, mukaan lukien satoja pohjoissuomalaisten tavarantoimittajien tuotteita. Muutaman viikon päästä S-markettiin saadaan myös Postin pakettiautomaatti.

– Meillä on mahtava tiimi, 12 asiakasomistajillemme ennestään tuttua arinalaista, ja emme malta odottaa, että pääsemme näyttämään asiakkaillemme upean S-marketin myös sisältä. Haluamme tarjota alueen asukkaille mahdollisimman toimivan S-marketin niin runsaiden valikoimien kuin palveluidenkin osalta, pysyvästi edullista hintatasoa unohtamatta, sanoo S-market Talvitien marketpäällikkö Piia Härkönen.

– Valikoimassa näkyy vahvasti paikalliset tuotteet ja meiltä löytyy runsaasti myös luomua, kasvipohjaisia, vegaanisia sekä erikoisruokavaliotuotteita. Haluamme myös kuunnella asiakkaidemme toiveita eli jos tuotetoiveita löytyy, niin niistä kannattaa ehdottomasti vinkata henkilökunnallemme, Härkönen lisää.

– Valmistaudumme torstain avajaisiin innokkaasti. Myymälään tulevat vierailemaan lapsien iloksi Onni Orava ja Apsi Apina. Ensimmäiselle 500 asiakkaalle on jaossa Lapin Leipomon leipää, avauspäivänä arvomme jättisipsipusseja sekä jättisuklaalevyjä ja seuraavien 10 viikon aikana kerran viikossa Putaan Pullan tuotekasseja, joiden sisältä löytyy jokaisesta myös 100 euron S-ryhmän lahjakortin. Avaushulinat jatkuvat myös tulevana lauantaina, sillä silloin Meän Liha tulee paistamaan makkaroita 2000 herkuttelijalle ja paikalle on myös Elovenan konsulentti maistattamassa tuotteita, Härkönen kertoo.

Energiaa ja ympäristöä säästävä S-market

Palveluverkoston nykyaikaistaminen, energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian lisääminen tukevat Osuuskauppa Arinan tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt 100 % Arinan toimipaikkojen käyttämästä sähköenergiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla.

Kaikki myymälän kylmäkalusteet ovat ovellisia ja valaistuksessa on käytetty sähköä säästäviä LED-valaisimia. Myymälä lämpenee maalämmöllä ja kylmälaitteissa on käytössä hiilidioksidipohjainen kylmäjärjestelmä, joka on täysin päästötön.

– Ekologisuuden osalta uudelle kaupalle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. Myymälä käyttää uusiutuvaa ja itsetuotettua energiaa tuulivoiman, hyötykäyttöön valjastetun kylmälaitteiden lauhdelämmön sekä myöhemmin asennettavaksi suunniteltujen aurinkopaneelien avulla, jolloin kiinteistön arjen ylläpidosta saadaan täysin päästötöntä. Se on iso juttu, joka näin osaltaan toteuttaa Osuuskauppa Arinan asettamaa hiilinegatiivisuustavoitetta vuoteen 2025 mennessä, Arinan ryhmäpäällikkö Matti Puranen toteaa.