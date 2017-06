Talviurheilulla matkailuyhteistyöhön Kiinaan–Jokereiden CEO Jukka Kohonen Saimaa Summitissa

26.6.2017 09:00 | Savonlinnan kaupunki

Kiinan talviurheilu tarjoaa suomalaiselle osaamiselle merkittävät mahdollisuudet, kertoo Jokereiden CEO Jukka Kohonen. Jääkiekon suurmaat avaavat Kiinaan toimipisteitään ollakseen Kiinan talviurheilun kehittämisen kärjessä. Suomalaiset toimijat eivät kuitenkaan vielä ole hahmottaneet mahdollisuuksien mittakaavaa Kiinassa. Saimaa Summit 2017 –puheenvuorossaan Kohonen valottaa matkailuyhteistyötä urheilun näkökulmasta Suomen ja Kiinan välillä.

-Talviolympialaiset järjestetään Pekingissä 2022. Lähtölaukaus valmistautumiseen on jo ammuttu, mutta me suomalaiset olemme hädin tuskin lähtötelineissä. Markkinaa on työstetty kohta 1,5 vuotta, mutta me emme ole edenneet kilpailijamaiden tahdissa, kärjistää Kohonen.

Saimaa ja Itä-Suomi ovat Suomen sillanpääasema Kiinaan niin matkailullisesti kuin logistiikankin kannalta. Urheiluopistot Saimaan alueella ovat kiinnostavia kohteita kiinalaisten näkökulmasta. Jokerit on tuonut vuoden aikana junioriryhmiä Suomen eri urheiluopistoihin ja vastaavasti vienyt Jokerijunioreja pelaamaan Kiinan turnauksiin. Sen lisäksi suomalaiset jää- ja kaukalotoimijat ovat tehneet jo kauppoja Jokereiden yhteistyökohteisiin.

Saimaa Summit –foorumin tuleva puheenvuoro antaa eväitä Kiina-yhteistyöhön ja varsinkin urheiluliiketoimintaan suuntautuville yrityksille. Jokereilla on suorat suhteet kiinalaisiin talviurheilun yrityksiin, liittoihin sekä Pekingin alueen kunnallisiin toimijoihin.

Jukka Kohonen saapuu mielellään tuttuihin Savonlinnan maisemiin luennoimaan. Saimaan rannat ovat piirtyneet mieleen mm. Lomaliiton lomakylistä.

-Olen innoissani siitä, että pääsemme levittämään ilosanomaa täysin ainutkertaisesta mahdollisuudesta toimialalla, joka on Suomen ehdoton vahvuus ja sen myötä jopa kansantalouden kannalta merkittävä mahdollisuus.

Saimaa Summit –foorumi järjestetään Savonlinnassa Saimaa sydämessä kesän juhlakautena 17.–18.7.2017. Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset teemat sekä korkeatasoiset puhujat vaihtelevat vuosittain.



Jukka Kohonen

CEO Jokerit Hockey Club

Jukka Kohonen saapui helsinkiläisseuran palvelukseen Sanoman markkinointijohtajan paikalta vuonna 2014. Lisäksi hän on aikaisemmin toiminut mm. Kärkimedian markkinointijohtajana sekä mainostoimisto Kingin toimitusjohtajana. Kohosella on laaja kokemus median, markkinoinnin ja rahoituksen parista. Hän on tuonut osaamistaan ja täysin uuden ajattelutavan perinteiseen urheilumaailmaan yhdistämällä viihteen, tunteet ja liiketoiminnan. Jukan lempislogan onkin ”From Ice Hockey to Sports Entertainment”.