Tämä jää loppuelämäksi mieleen ❤ Sydän Vaasa –videosarja ilahduttaa vaasalaisten arkea lokakuussa

- Yhteistyö Vamian kanssa on ollut ihan valtavan hieno juttu! En antanut opiskelijoille kuin raamit ja muuten he saivat vapauden tehdä projektia itse. Totta kai olin taustalla tarvittaessa apuna. Projektin tarkoituksena on tuoda rakkauden ja merkityksellisyyden tunnetta toiselle ihmiselle, kertoo Karin Toivola.

Ideana oli tehdä jotain samankaltaista kuin Suomi Love -ohjelmassa tehdään: vaasalaiset saivat hakea mukaan projektiin yllättämään jonkun läheisensä. Yllätys suunniteltiin hakijan kanssa yllätettävälle sopivaksi ja yritettiin pitää salaisuutena loppuun saakka. Työryhmä suunnitteli ja toteutti idean ja kuvasi yllätyspäivän.

Media- ja merkonomiopiskelijoiden tärkeä projekti

Videoprojekti aloitettiin media- ja merkonomiopiskelijoiden voimin keväällä 2021. Mukana olleille media-alan opiskelijoille projekti korvasi koulutussopimuksen eli työharjoittelun. Työharjoittelupaikkoja ei korona-aikana ole juurikaan ollut. Merkonomiopiskelijat taas tekivät opintojaan toiminnallisen oppimisen kautta suunnitellen projektia asiakaspalvelun tunneilla.

- Oli paljon mielenkiintoisempaa tehdä tällaista projektia kuin katsoa dioja tavallisella tunnilla, ja ryhmätyöskentely oli kivaa, kertovat merkonomiopiskelijat.

Opiskelijat ovat oppineet projektissa muun muassa projektikoordinointia, monikamerakuvaamista, valo- ja äänisuunnittelua sekä hankkimaan yrityssponsoreita. Työn määrä on ollut suuri, mutta mediaopiskelijaryhmään kuuluvat Eerika Saari, Nelli Rapo ja Matias Masanen ovat hitsautuneet hyvin yhteen ja tukeneet toinen toisiaan. Ideat on usein syntyneet yhteisen hengailun tuloksena. Muutama vinkki on saattanut tullut opettajiltakin. Karinin vankkumaton luotto opiskelijoiden osaamiseen on ollut tärkeää opiskelijoille ja se on kantanut pitkälle.

- Lopultahan projekti ei enää ollut vain harjoittelupaikka vaan oikeastaan oma baby, meidän luomus, sanoo Matias.

Sydän Vaasa -sarjan yllätyshetkien kuvauksissa nähdyt ihmisten ilmeet ja reaktiot ovat jääneet syvälle opiskelijoiden mieliin.

- Kun näki yllätyshetket ja ihmisten ilmeet ja reaktiot, tajusi kuinka mahtavaa on ollut saada olla mukana projektissa! Vaasassa on ainakin yksi perhe, joka muistaa tämän lopun elämäänsä ajan, kertoo Nelli.

- Onhan se upea juttu, että ollaan saatu yhden ihmisen elämää parantaa edes hetkeksi, toteaa Eerika.

Tästä on kyse: