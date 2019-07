”Tämä kesä ollaan Kiskalla” – Kaupungin keskeisin terassiuutuus avattu Erottajan aukiolle

Oleskelu- ja jalankulkuaukioksi uudistuvalla Erottajan aukiolla on avattu uusi terassiravintola Kiska. Yhdellä kaupungin keskeisimmistä paikoista sijaitseva terassitulokas on suunnattu kaikille kaupunkilaisille ja turisteille, jotka haluavat ottaa kaiken irti terassikesästä.

Kiska koostuu noin 70 neliön tyylikkäästä uudisrakennuksesta, jonka sisätiloissa on kaksikymmentä asiakaspaikkaa ja terassista, johon mahtuu 150 asiakasta nauttimaan koko päivän paistavasta auringosta.

- Kiska on kaikkien kaupunkilaisten ja turistien kesäinen olohuone, jonne on helppoa tulla piipahtamaan tai jäädä nauttimaan kesäfiiliksestä pidemmäksi aikaa. Tästä ajatuksesta viestii tyylillään myös Kiskan logo, jossa on haettu vaikutteita Helsingin vanhoista lippakioskeista, kertoo Kiskaa pyörittävän NoHo Partnersin ravintolaryhmäjohtaja Pekka Tyynilä.

Kiskan tuotevalikoima on kesäisen raikas ja painottuu juomatuotteisiin. Signatuurijuomana tulee olemaan jatkuvasti suosiotaan kasvattava kesän ykköscocktail Aperol Spritz. Muilta osin juomatarjoilu painottuu kesäisiin viineihin, alkoholittomia vaihtoehtoja unohtamatta.

”Tee se itse” -drinkkejä DJ:n tahtiin



Kiskalla lanseerataan ensimmäistä kertaa Suomessa ”tee se itse” -tyyppinen Aperol Spritz -pöytäpaketti, jossa jokainen kesästä nautiskelija pääsee vapauttamaan oman sisäisen baarimestarinsa ja tekemään oman versionsa kesän ykköscocktailista.

- Voit myös varata seurueellesi etukäteen viihtyisän sohvaryhmän ja juomapaketin valmiiksi, jolloin istumapaikka todennäköisesti täydellä terassilla on taattu, vinkkaa Tyynilä.

Kiska on auki koko kesän ajan joka päivä aamusta iltaan aina sään salliessa.



- Pienen mutta viihtyisän sisätilan ja isojen aurinkovarjojen ansiosta myöskään pieni kesäsade ei Kiskalla olijoita haittaa. Myös paahtavinta hellettä pääsee karkuun aurinkovarjon alle, Tyynilä toteaa.



Keskiviikosta lauantaihin Kiskan asiakkaat saavat nauttia DJ:n soittamasta kesämusiikista after work -ajasta alkaen. Kiskan kupeeseen nousee myöhemmin kesällä myös ruotsalaisen kuvanveistäjä Eva Langen moniosainen taideteos, joka on kunnianosoitus satavuotiaalle Suomelle. Terassiravintolan sisätiloissa puolestaan esillä on helsinkiläisen keittiömestari ja taitelija Petteri Luodon taidetta. Kiskan rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Stefan Ahlman, ja sen sekä terassin sisustussuunnittelusta on vastannut Eveliina Alanne.



Kiska

Erottajan aukio, 00130 Helsinki

Pöytävaraukset ja tiedustelut:

puh. +358 50 350 9341, tilaisuudet.teatteri@royalravintolat.com

kiskahelsinki.fi



Lisätiedot:

Pekka Tyynilä, ravintolaryhmäjohtaja, NoHo Partners Oyj

puh. +358 44 017 0271, pekka.tyynila@noho.fi