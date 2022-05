Tämän kirjan luettuasi aivosi eivät ole ennallaan

David Eagleman: Aivojen ääretön tarina

Ilmestyy 27.5.2021

Ihmislajin menestyksen salaisuus on aivojen käsittämätön muokkautumiskyky. Syntymän hetkellä aivoissa on suhteellisen vähän esiasetuksia, mutta elämä opettaa aivot toimimaan niin, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä siinä ympäristössä, johon ihminen on sattunut syntymään. Siksi aivoja ei oikeastaan voi verrata tietokoneeseen. Tietokoneessa on hardware ja software – rauta ja ohjelmisto. Aivoissa on vain vähän täysin pysyvää hardwarea, koska ohjelmisto muuttaa sitä jatkuvasti.

Aivotutkija David Eaglemanin kiehtova teos päivittää käsityksemme aivojen mahdollisuuksista. Sen lisäksi, että aivot sopeutuvat kulloiseenkin ympäristöön, ne sopeutuvat myös ohjailemaan sellaista kehoa, joka kulloinkin sattuu olemaan käytettävissä. Ihmiskehoon voidaan liittää lisälaitteita, joiden avulla sokeat oppivat näkemään ja kuurot kuulemaan. Aisteja voi korvata toisilla aisteilla; kun äänisignaaleja muutetaan värähdyksiksi iholla, aivot oppivat ymmärtämään ne äänisignaaleina. Miksi tämä on mahdollista? Koska aivomme pystyvät selvittämään, miten lisälaite toimii, ja ottavat sen käyttöönsä.

Aivojen ääretön tarina kertoo yleistajuisesti mutta faktoja kunnioittaen, millainen myllerrys pääkopassamme käy, miten aivoalueet taistelevat elintilasta ja miten jokainen uusi tieto ja kokemus muuttaa aivojamme.

Stanfordin yliopiston professori David Eagleman on tunnettu aivotutkija ja alan popularisoija. Häneltä on aikaisemmin julkaistu maailmanlaajuinen myyntimenestys Aivot – ihmisen tarina.

Alkuperäisteos: Livewired. The Inside Story of the Ever-Changing Brain

Suomentaja: Nina Mäki-Kihniä

Kansi: Mika Tuominen

