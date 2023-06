Tämän miehen kynästä syntyy valtaosa Suomen tietovisakysymyksistä – uutuuskirjassaan Knoppi! Magnus Mali paljastaa 2 000 uutta visaista pähkinää purtavaksi

Mikä on Sinuhe egyptiläisen ammatti? Entä Euroopan unionin pohjoisin kunta? Mikä oli maissihiutaleet vuonna 1894 keksineen herran sukunimi?

Pitkän linjan visailuekspertti Magnus Mali on koonnut uutuuskirjaansa parhaat knopit, joilla harjoitat tietämystäsi 200 aihealueella. Kirjan kysymysten avulla voit rakentaa jännittäviä tietovisoja perheelle, ystäville ja työporukalle.

Kirjaan on koottu kymmenen kysymystä 200 eri aiheesta. Uusia kysymyksiä on yhteensä 2 000. Kokonaisuudet ovat selkeästi jaoteltuina aiheen mukaan aakkosjärjestykseen. Aiheet vaihtelevat hyvin laajoista (1700-luku, ruoka) hyvin spesifeihin (Suomen presidentit, Putous-ohjelma). Vastaukset löytyvät kirjan lopusta.

Magnus Mali on Suomen tuotteliain tietovisanikkari, joka on tehnyt tuhansia kysymyksiä lautapeleihin, tv-ohjelmiin, lehtiin ja pubivisoihin. Mali on aiemmin julkaissut viisi tietokilpailukirjaa. Mali muistetaan Jahti ja Super-Jahti -ohjelmien Terävänä.

Knoppi! on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.7.2023

