TAMK kouluttaa tekstiili- ja materiaalitekniikan ammattilaisia

Tekstiili- ja materiaalitekniikan ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa Tampereen ammattikorkeakoulussa syksyllä 2022. Tutkinto-ohjelma on englanninkielinen, koska alan ammattilaisille on suuri tarve ympäri maailmaa. Ohjelma kestää neljä vuotta ja seuraava hakuaika siihen on 4.—18.1.2023.

Arsenii Matarikin mittaa langan murtokuormitusta ja venymää. Unna Örn määrittelee langan kierrettä ja Terhi Nenonen mittaa kuidun vetolujuutta Marja Rissasen kanssa.

Opinnot painottuvat tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kestävyyteen, kiertotalouteen ja uusiin innovaatioihin. Opiskelijat saavat kattavan ymmärryksen eri tekstiilimateriaaleista ja -prosesseista kuiduista aina lopputuotteisiin saakka. Ammattilaisten globaali tarve uuden ohjelman lähtökohtana Kulutus ja ympäristötietoisuus ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä, jotka liittyvät materiaalitieteen ja -tekniikan kysymyksiin. Miten voimme tuottaa kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja? Miten huomioimme prosesseissa kestävyyden ja kiertotalouden? Syksyllä aloittaneet ensimmäisen ryhmän opiskelijat ovat tulleet Aasiasta ja Euroopasta. Syyslukukausi alkoi globaalin tekstiiliteollisuuden ja tekstiili- ja materiaalitekniikan johdantokursseilla. — Opiskelijat ovat pitäneet erityisesti vierailevista luennoitsijoista, jotka ovat kertoneet tekstiileihin liittyvästä tutkimuksesta, innovaatioista, kiertotaloudesta ja työelämästä, kertoo rakennetun ympäristön ja biotalouden lehtori Marja Rissanen. Monien työmahdollisuuksien ala Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä useilla nimikkeillä, esimerkiksi tuotantoinsinöörinä, laatuinsinöörinä, myynti-insinöörinä ja suunnitteluinsinöörinä. Uralla voi edetä myös johtotehtäviin. — Valmistuville tekstiili- ja materiaalitekniikan insinööreille on monia mahdollisia työtehtäviä. Näihin kuuluu uusien kuitujen kehittäminen, kuitujen uudelleenkäyttö sekä ympäristöystävällisten prosessien kehittäminen kuitujen tuotannosta vaatteiden valmistukseen. Liiketoiminnan kestävyyteen kiinnitetään myös paljon huomiota, kertoo opiskelija Terhi Nenonen. — Haluaisin tulevaisuudessa tutkia ja kehittää uusia tekstiilejä, teknologiaa tai prosesseja, jotka vähentävät päästöjä ympäristöön, kertoo opiskelija Arsenii Matarikin. — Tällä hetkellä Suomessa on meneillään runsaasti kiehtovaa kuitujen valmistukseen ja kierrätykseen liittyvää kehittämistyötä, lisää opiskelija Unna Örn. Hakuaika alkaa tammikuussa Rissanen on tyytyväinen elokuussa opintonsa aloittaneeseen ryhmään. — Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja ryhmähenki on hyvä. Seuraavana hakuaikana haluamme saada entistä enemmän hakijoita, joita kiinnostaa opiskella kestävää tekstiili- ja materiaalitekniikkaa. Ohjelma antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja yliopistojen maisteriohjelmissa, Rissanen iloitsee. Seuraava hakuaika alkaa 4.1.2023 ja opinnot alkavat syksyllä 2023. Opiskelijat suorittavat insinööri (AMK) -tutkinnon. Lisätietoa:

Marja Rissanen, lehtori

Rakennettu ympäristö ja biotalous, Tampereen ammattikorkeakoulu

p. 050 5911 949, marja.rissanen@tuni.fi Textile and Material Engineering Kuva: Saara Lehtonen

