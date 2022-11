TAMKin musiikkiteatteriopiskelijat loistavat esiintymislavoilla ympäri Suomen

Musiikkiteatterin suuntautumispolun vastaava lehtori Hanna Hurskainen Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoo, että opiskelijat suorittavat harjoittelujaksonsa ammattiteattereissa.

– Harjoittelun painotuksen voi valita oman mielenkiinnon mukaan, oli se sitten esiintyminen, ohjaajan assistenttina toimiminen tai tuotantopuoli. TAMK auttaa harjoittelupaikan löytämisessä, mutta varsinkin opintojen loppupuolella kannustamme opiskelijoita kokeilemaan omia siipiään, jotta työnhaku tulee tutuksi.

Neljännen vuosikurssin opiskelija Riikka Riikonen on tänä syksynä mukana Tampereen Teatterin Anastasia-musikaalissa, jossa hän esiintyy Anastasian siskon Tatjanan roolissa sekä useina taustahenkilöinä. Riikonen on harjoittelujen lisäksi hakenut muitakin työtilaisuuksia ja on nyt Tampereen Teatterissa vierailevana näyttelijänä.

– Ammattiteatterissa työskennellessä oma rooli ja tontti pitää hoitaa hyvin itsenäisesti ja omaksua asioita nopeammin kuin koulussa, Riikonen kertoo.

Hely Nylund, myös neljännen vuosikurssin opiskelija, on harjoittelussa Lahden kaupunginteatterin musikaalissa Something Rotten! Jotain mätää! Nylund on mukana joukkokohtauksissa ja musiikkinumeroissa ja tekee myös muutaman pienen roolin.

– Suurissa musikaaleissa työryhmien koko on moninkertainen kouluprojekteihin verrattuna, ja harjoitusjaksot ja esityskaudet ovat pitkiä. Sellaista prosessia ei pysty harjoittelemaan kouluympäristössä. Koulussa oppii tärkeitä taitoja ja ammattiteatterissa itse työn, Nylund kuvailee opiskelun ja työelämän eroja.

Esiintyjän elämää

Esitykseen valmistaudutaan monin tavoin.

– Teatterille tullessani menen ensin meikkiin ja hiustenlaittoon. Juttelen työtovereiden kanssa, teen äänenavauksia, lämmittelen ja puen esiintymisasun ylle. Anastasiassa on paljon nopeita puvun vaihtoja, joita harjoitellaan etukäteen, ja meillä on myös pukijoita apuna, Riikonen kuvailee.

– Harjoitusjakson aikana teen paljon kehon- ja äänenhuoltoa. Näytökseen valmistautumiseen olen kehittänyt oman rutiinin, joka sisältää maskeerauksen Noccoa siemaillen, kehon lämmittelyn ja kevyen äänenavauksen. Minulle on tärkeää nähdä kaikki muut esiintyjät ennen lavalle menoa, koska tämä on tiimityötä, Nylund sanoo.

Esiintymisjännitys on tuttua molemmille opiskelijoille.

– Eniten minua hermostuttaa esimerkiksi yksin laulaminen ja koe-esiintymiset. Jännitys toki kuuluu asiaan ja sitä oppii hallitsemaan kokemuksen myötä, Riikonen toteaa.

– Nautin kovasti isolle yleisölle esiintymisestä, mutta pienet yleisöt ja yksityistilaisuudet hirvittävät minua niin, että meinaan joskus lamaantua. Hengitysharjoitukset ja itsetuntoa kohentavat mantrat auttavat. Jännitystä voi purkaa myös kehon kautta pienellä jumpalla, Nylund sanoo.

Ovi auki unelma-alalle

Opiskelijat saavat kokeneemmilta esiintyjiltä oppia ja kannustusta, mutta myös päinvastoin.

– Kaikissa tuotannoissani on ollut todella ihanat kanssaesiintyjät. Erityistä paikkaa sydämessäni pitää Kuopion kaupunginteatterin Kaksoiselämää-musikaalin porukka. Sain ammattilaisilta tasavertaista kohtelua ja paljon vinkkejä aina näyttelijäntyöstä freelancerin verovähennyksiin, Hely Nylund muistelee.

– Ammattiteatterissa kaikilla on omat erityiset vahvuutensa, joten kaikki voivat ihailla toisiaan kokemuksen määrästä riippumatta, Riikka Riikonen lisää.

Hanna Hurskaisen mukaan teattereista on kantautunut hyvää palautetta TAMKin musiikkiteatteriopiskelijoista.

– Opiskelijoidemme ammatillista itsetuntoa ja työmoraalia on kehuttu. Heidän taitotasonsa on tunnustettu todella korkeaksi.

Hurskaisen mukaan monet opiskelijat työllistyvät harjoittelun kautta. Myös Riikosen ja Nylundin tulevaisuus näyttää hyvältä. Nylund pyrkii valmistumaan jouluksi ja Riikonen keväällä. Ensi vuoden puolella Riikosen työt Tampereen Teatterissa jatkuvat ja Nylundin harjoittelu Lahden kaupunginteatterissa vaihtuu työpaikaksi.

– Parasta tässä työssä on se, että saa tehdä mitä rakastaa ja tutustua uusiin erilaisiin ihmisiin, Riikonen kiteyttää.

– Olen haaveillut tästä ammatista niin pitkään, että suurilla lavoilla suurissa tuotannoissa esiintyminen antaa valtavan täyttymyksen tunteen. Myöhemmin aion suunnata maisteriopintoihin, Nylund suunnittelee.

Lisätietoa:

Hanna Hurskainen, musiikkiteatterin suuntautumispolun vastaava lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

p. 040 6302 457, hanna.hurskainen@tuni.fi



Anastasia-musikaalin kuva: Heikki Järvinen, Tampereen Teatteri

Something Rotten! Jotain mätää! -musikaalin kuva: Aki Loponen, Lahden kaupunginteatteri