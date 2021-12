TAMKista valmistuu tänä vuonna 2040 uutta osaajaa työelämään – vastavalmistuneiden työllistymisaste on korkea

– Vuosi 2021 on ollut haastava muun muassa koronapandemian vuoksi. Syksyn aikana olemmekin luoneet uudenlaisia opiskelijan opintoja ja hyvinvointia tukevia palveluita, sanoo koulutuksesta vastaava TAMKin vararehtori Päivi Karttunen.

Poikkeuksellisen opiskeluvuoden aikanakin valmistuneiden määrä on edellisvuosien tasolla. Eniten uusia osaajia työllistyy sosiaali- ja terveysalalle sekä rakennusalalle. Työelämään suuntaavilla AMK-tutkinnolla on hyvä markkina-arvo, sillä TAMKista valmistuneista noin 75 prosentilla on työpaikka jo valmistumishetkellä. (Lähde: TAMKin vuosikatsaus 2020 https://sites.tuni.fi/tamkvuosikatsaus2020/avaintiedot/koulutus/ )

– Hyvä työllistyminen varmasti kertoo siitä, että meiltä valmistutaan aloille, joissa on työvoimapula. Pelkästään sairaanhoitajia valmistuu TAMKissa tänä vuonna 233, eniten kaikista tutkinto-ohjelmista.

– Syksyn toisella periodilla lokakuussa pystyimme avaamaan korkeakoulun kampukset – terveysturvallisuusohjeita noudattaen – mikä on edistänyt erityisesti käytäntöpainotteisen opetuksen järjestämistä ja opiskelijoiden valmistumista.

Vuoden 2021 aikana monialaisen TAMKin ammattikorkeakoulututkinnoista (AMK-tutkinto) valmistuu yhteensä 1505 opiskelijaa 17 eri tutkintonimikkeellä: usean erikoisalan insinöörejä, sote-ammattilaisia, tradenomeja, medianomeja, restonomeja, rakennusmestareita ja -arkkitehteja, muusikoita ja musiikkipedagogeja. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK-tutkintoja) suoritetaan 295. Ammatillisesta opettajankoulutuksesta valmistuu 240 opiskelijaa. TAMK julkaisee kuukausittain valmistuneiden nimet verkkosivuillaan tuni.fi/tamk.

Juhlapäivä perjantaina 17. joulukuuta

TAMKissa vietetään syyskaudella valmistuneiden juhlapäivää perjantaina 17.12. Valmistuvia onnitellaan videon välityksellä. Rehtori Tapio Kujalan puheen lisäksi videolla esiintyvät sosionomit Jenni Näsiaho ja Kia Ahjoharju, jotka pitävät valmistuvien opiskelijoiden puheenvuoron. Juhlallisen sairaanhoitajan lupauksen antaa sairaanhoitajaksi valmistuva Satu Eskola. Työelämän edustajana valmistuvia tervehtii Solita Oy:n Account Manager Kati Pääkkönen.

Video on katsottavissa YouTubessa kahden viikon ajan. https://youtu.be/xcO25TME7-0

Juhlapäivänä palkitaan vuoden parhaat opinnäytetyöt https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tamk-palkitsi-vuoden-parhaat-opinnaytetyot ja julkistetaan yhteistyökumppaneiden lahjoittamat stipendit, joiden yhteisarvo on yli 30 000 euroa.



Korkeakoulujen yhteishaku syksyllä 2022 alkaviin opintoihin alkaa englanninkielisten ohjelmien haulla joulu-tammikuussa. Hakuaika suomenkielisiin koulutuksiin on maaliskuussa. Ammatilliseen opettajankoulutukseen voi hakea tammikuussa.