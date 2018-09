Tammen ja WSOY:n e- ja äänikirjat lukuaikapalvelu Nextoryyn

Syyskuussa Suomessa lanseerattavassa lukuaikapalvelu Nextoryssa voi lukea ja kuunnella lähes 2 000 Tammen ja WSOY:n e- ja äänikirjaa.

Suomen johtavat digikirjojen kustantajat Tammi ja WSOY tuovat valikoimansa lukuaikapalvelu Nextoryyn, joka käynnistää toimintansa Suomessa syyskuussa. Bonnier Kirjat Suomi Oy, johon kustantamot Tammi ja WSOY kuuluvat, ja Nextory ovat solmineet yhteistyösopimuksen digitaalisten kirjojen jakelusta.

Sopimuksen myötä Nextoryn lukuaikapalveluun lisätään ensivaiheessa lähes 2 000 suomenkielistä digitaalista Tammen ja WSOY:n kustantamaa teosta. Digitaalisten kirjojen valikoima kasvaa kuukausittain uutuuskirjojen lisäksi myös vanhemmilla e- ja äänikirjoiksi tuotettavilla teoksilla. Nextoryssa tulee olemaan tarjolla myös WSOY:n ja Tammen kuvapainotteisia e-kirjoja, kuten keittokirjoja ja urheilukirjoja, joita useimmat digitaalisia kirjoja välittävät palvelut eivät toistaiseksi tue.

”Digitaalisten kirjojen suosio on kovassa kasvussa. Lukuaikapalvelut tuovat jo merkittävän lisän kustantamoidemme kirjamyyntiin, pidentävät kirjojen elinkaarta ja tuovat niille pitkänkin ajan kuluessa uusia lukijoita ja kuuntelijoita. Tämän vuoden myyntikärjessä näkyvät erityisesti kotimaiset äänikirjat, kuten Maria Veitolan itse äänikirjaksi lukema Veitola, Laura Mannisen esikoisromaani Kaikki anteeksi sekä Oskari Saaren kestosuosikki Aki Hintsa – Voittamisen anatomia”, kertoo Bonnier Kirjat Suomi Oy:n myyntijohtaja Veli-Pekka Matilainen.

”Visiomme on lisätä lukemista, ja tuntuu upealta tarjota palveluamme nyt myös naapurimaassamme Suomessa. On tärkeä jatkaa asiakkaiden rakastaman kirjapalvelun kehittämistä ja pyrkiä tekemään lukukokemuksesta paras mahdollinen. Suuren kirjavalikoiman tarjoaminen asiakkaillemme on meille ensisijaisen tärkeää, ja siksi olemme Nextorylla erityisen iloisia yhteistyöstämme WSOY:n ja Tammen kanssa”, toteaa Nextoryn perustaja ja toimitusjohtaja Shadi Bitar.

Nextory on tilauspalvelu, jossa voi lukea e- ja äänikirjoja rajoituksetta. Nextory tarjoaa asiakkailleen muun muassa perhetilauksen neljälle henkilölle, jonka avulla jokainen perheenjäsen voi luoda oman kirjalistansa.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Matilainen | myyntijohtaja | Bonnier Kirja Suomi Oy

veli-pekka.matilainen@bonnierbooks.fi | +358 40 342 4773

Shadi Bitar | toimitusjohtaja | Nextory Ab

shadi.bitar@nextory.se | +46 70 781 74 41