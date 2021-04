Tammen syksyn 2021 kirjat on julkistettu

Jaa

Suomalaisen kirjallisuuden maailmantähden Max Seeckin syyskuussa ilmestyvä romaani Kauna on trilleri yritysjohtajan murhasta. Leena Lehtolaisen Ilvesvaara on viides romaani henkivartija Hilja Ilveskerosta kertovassa sarjassa. Timo Parvela ja Pasi Pitkänen aloittavat lokakuussa maailmanvalloituksen uudella Varjot-sarjalla. Renny Harlin kertoo elämäkerrassaan ainutlaatuisen tarinansa Hollywoodin parrasvaloissa ja showbisneksen karuissa kulisseissa. Kansainvälisiä huippuja listalla edustavat nobelisti Kazuo Ishiguro odotetulla romaanillaan Klara ja aurinko sekä nuori yhdysvaltalaisrunoilija Amanda Gorman.

Katso koko katalogi tästä linkistä: https://issuu.com/kirja/docs/tammi_syksy_2021

Kotimainen kaunokirjallisuus

Max Seeck on tehnyt suuren läpimurtonsa suomalaisen ja pohjoismaisen rikoskirjallisuuden uutena maailmantähtenä. Seeckin kolmas Jessica Niemi -romaani Kauna on nopeatempoinen trilleri kateudesta ja haavoista, jotka eivät koskaan parane. Leena Lehtolaisen Henkivartija-sarjan dekkarissa Ilvesvaara räväkkä päähenkilö Hilja Ilveskero ratkoo rikosta superrikkaiden lomakeskuksessa. Saija Kuuselan esikoisteos Katse on vahvatunnelmainen psykologinen dekkari täynnä pohjoisen lumoa. Kristiina Vuoren historiallinen romaani Samettiin kätketty punoo salaisuuksista mysteeriä 1640-luvun Turussa. Ann-Luise Bertellin Finlandia-ehdokkaana ollut sukuromaani Oma maa on ylistetyn kirjailijan ensimmäinen suomennettu teos. Ville Jaakon esikoisteos Länsikairan koltiaiset on neljän kaveruksen edesottamuksista kertova road-romaani Lapissa. Anni Ihlberg kirjoittaa esikoisromaanissaan Ilonpilaaja naisen ahtaista rooleista. Kashmeera Lokugen ja Hyppe Salmen romaani Ilmatilaa kertoo, millaista on elää maailmassa, jossa tuntee olevansa vääränlainen. Kalle Isokallio etsii ratkaisua maailmanrauhaan savolaiselta konepajalta romaanissaan Rauhantekijä Korhonen. Heikki Valkaman dekkari Yakuzan kosto vie japanilaiseen kulttuuriin ja järjestäytyneen rikollisuuden välienselvittelyihin. Veera Vaahteran Vaihteeksi vapaalla on hyvän mielen romaani suhteen päättymisestä ja itsensä uudelleen löytämisestä. Jari Järvelän elämäkertaromaani Aino A. kertoo ikonisen arkkitehtipuolisonsa varjoon jääneestä Aino Aallosta. Riina Katajavuoren Kypros on pohdiskeleva romaani kirjallisuusmaailman kulisseista. Janne Holmströmin kokoelma Kauan sitten hukkunut on esikoisrunoteos sotalapsesta ja arvoituksellisesta hylystä. Eeva-Liisa Mannerin syntymästä tulee joulukuussa kuluneeksi 100 vuotta. Tammi julkaisee juhlavuoden kunniaksi rakastetun runoilijan kootut runot Kirkas, hämärä, kirkas uutena painoksena.

Tietokirjallisuus

Renny Harlin on Suomen menestynein elokuvaohjaaja, jonka uraa Hollywoodissa ja maailmalla suomalaiset ovat seuranneet 1980-luvulta lähtien. Harlin kertoo tarinansa Veli-Pekka Lehtosen kirjoittamassa elämäkerrassa Renny Harlin – Ainutlaatuinen elämäni. Syksyn elämäkerroissa suomalaisen urheilun supertähdet kertovat uransa ja elämänsä voitoista ja pettymyksistä. Toukokuussa ilmestyvän kirjan Yli kaikkien aitojen aitajuoksija Annimari Kortteesta on kirjoittanut Mika Saukkonen. Petra Olli kertoo Mikko Kekäläisen kirjoittamassa elämäkerrassa Petra Olli – Painija periksi antamattomuudestaan sekä vaikeasta päätöksestään jättää painimolskit. Pikaluistelija Pekka Koskela avaa miltei yli-inhimillisiä harjoitusohjelmiaan Riku Korkin kirjoittamassa teoksessa Jäätävä kone. Psykologi ja ravintovalmentaja Hanna Markuksela neuvoo tietokirjassaan Suorituskyvyn salaisuus, miten vireystilan säätelyn avulla voi saavuttaa huipputuloksia työelämässä ja hektisessä arjessa. Joe Bidenin Lupaa minulle, isä on Yhdysvaltain 46. presidentin koskettava muistelma elämänsä vaikeimmasta vuodesta. Kari Lumikero avaa uudessa teoksessaan Tätä en vielä kertonut uutismiehen uran värikkäimpiä sattumuksia tarinaniskijän taidokkuudella. Lotta-Sofia Saahkon teos Kahvia ja karjalanpiirakoita tutkii karjalaisuuden ja evakkouden kokemuksia lapsenlapsen näkökulmasta. Marjo-Riitta Antikainen ja Erkki Tuomioja kertovat kirjailijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan Aino Malmbergin elämäntarinan teoksessa Aino Malmberg – Aktivisti, sosialisti, feministi. Leif Sundströmin teos Rajaton valta esittelee modernin ajan diktaattorit Hitleristä Kim Jong-Uniin. Nina F. Grünfeldin teos Frida – Tuntemattoman isoäidin tarina on riipaiseva teos erikoislaatuisesta naisesta ja natsien valtaannoususta. Marja-Leena Tuurnan Eeva-Liisa Manner – Matka yli vaihtelevien äärten on ensimmäinen Manner-elämäkerta, ja valottaa ihmisenä salaperäiseksi jääneen kirjailijan elämää. Suvi Ratisen Omat huoneet – Missä naiset kirjoittivat vuosisata sitten on lumoava kuvaus kymmenen suomalaisen naiskirjailijan kirjoitusolosuhteista. Sosiologi Roland Paulsenin Entä jos? Miten kestämme epävarmuutta tarjoaa apua ahdistuksen aikakaudelle. Katleena Kortesuo on tarttunut tuoreeltaan Suomen suurimpaan tietomurtoon. Rikospaikkana Vastaamo ilmestyy huhtikuussa 2021 ja on uudenlainen yhdistelmä podcastia ja äänikirjaa. Yhteiskunnallisissa johtotehtävissä monipuolisen uran tehnyt Olli-Pekka Heinonen etsii teoksessaan Eletään ihmisiksi yhteisöllistä viisautta. Virpi Pöyhösen Noidankehästä pois auttaa koulukiusaamisen kierteen katkaisussa. TV:stä tutut Kari Aihinen ja Jaakko Saariluoma toteuttavat uudenlaisen keittokirjan; Kape & Jaska – Mestarin otteessa näyttää, miten ruokaa oikeasti kokataan. Gudrún Hannele Henttisen Islantilaisia lapasia sisältää 25 perinteistä neulemallia. Kati Rahikaisen Sano se sukkasin opastaa neulomaan onnittelusukkia joka tilanteeseen. Tanis Grayn teokset Harry Potter – Neuleiden taikaa ja Star Wars – Galaksin parhaat neuleohjeet saavat puikot liikkumaan mielikuvitustakin nopeammin. Lisäksi ilmestyvät toivottu Lintupäiväkirja 2022 sekä Lauri Nummenmaan Tilastotieteen käsikirja.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Tammen Keltaisen kirjaston syksy on poikkeuksellisen vahva. Nobelisti Kazuo Ishiguron häikäisevä Klara ja aurinko kysyy mitä on rakkaus, mitä on ihmisyys. Myös novellikokoelmasta Yösoittoja otetaan toivottu kovakantinen uusintapainos. Haruki Murakamin klassikkoteosVieterilintukronikka saadaan vihdoin suomeksi. Brit Bennett on yksi puhutuimpia nuoria yhdysvaltalaiskirjailijoita, ja hänen teoksensa Mikä meidät erottaa on ilmiöksi noussut säkenöivä tarina rodusta, perheestä ja identiteetistä. Yoko Ogawan Muistipoliisi on maailmanmaineeseen kohonnut dystopia vallasta ja ihmisyydestä.

Jännityksen ystävän syksy on täynnä kiinnostavia uutuuksia ja tuttujen dekkarisarjojen odotettuja jatko-osia. Joël Dickerin Huoneen 622 arvoitus on Alpeille sijoittuva murhamysteeri juonikoukkujen mestarilta. Maria Adolfssonin suosittu Doggerland-sarja jatkuu, kun Juokse tai kuole ilmestyy marraskuussa. Lina Areklew on uusi ruotsalaisen dekkarin taitaja, jonka Juhannusruusut aloittaa Ulvön murhat -sarjan. Elly Griffithsin luoma suosikkiarkeologi Ruth Galloway selvittää tällä kertaa murhaa Italiassa teoksessa Musta enkeli. Guillermo del Toron ja Chuck Hoganin Sieluttomat on kekseliäs ja kaamea kauhudekkari, joka aloittaa Blackwoodin tapaukset -trilogian. Islantilaisen Ragnar Jónassonin huikeat arviot saanut Hulda-sarja alkoi keväällä, ja lokakuussa ilmestyy sen toinen osa Saari. Ninni Schulmanin Tervetuloa kotiin vie päähenkilönsä kohtalokkain seurauksin luokkakokoukseen.

Brittiläisen Sarah Haywoodin Kaktus on romanttinen komedia, joka muistuttaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä puhjeta kukkaan. Anne B. Ragden rakastettu Berliininpoppelit-sarja saa arvoisensa päätöksen teoksella Talon tytär. Japanilaisen Sosuke Natsukawan Kissa joka suojeli kirjoja on viisas, filosofinen kertomus, joka tuo mieleen Pikku prinssin. Ääni- ja e-kirjoina ilmestyvät Christian Ungen Ambulanssi-sarja sekä Julia Quinnin lumoavan Bridgerton-sarjan osat 5, 6 ja 7. Bridgertonin osat 2 ja 3 ilmestyvät tänä vuonna myös painettuina kirjoina.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Tammen lasten- ja nuortenkirjalistalta löytyy innostavaa lukemista kaiken ikäisille kirjojen ystäville. Pienimpien iloksi on tulossa useita Muumi-kirjoja: Muumilaakso – Hauska päivä -kirjassa on liikuteltavia osia. Lisäksi ilmestyvät Muumilaakso – Seikkailijoiden paluu, Muumipeikko rakentaa sekä Muumipeikko ja taikahattu. Sanna Sofia Vuoren ja Anne Vaskon Onko se minä? on iso kuvakirja ihan pienille. Kristiina Louhen Tomppa ja mummolan karvatassut on jo 19. Tomppa-kirja. Kaisa Happosen ja Anne Vaskon upea iltasatukirja Mur ja metsän ilta kuuluu kansainvälisesti menestyneeseen Mur-sarjaan. Elina Hirvosen kirjoittama ja Mervi Lindmanin kuvittama Prinsessa Rämäpää ja riitataika ratkoo riitaisten vanhempien tapauksen. Pete Riskin Maailman yksinäisin pieru (kuv. James Martin) on riemukas tarina siitä, että jokainen on arvokas omana itsenään. Laulaja-lauluntekijä Mariskan lastenrunokirja Kummat ja kammot (kuv. Reetta Niemensivu ja Aapo Ravantti) naurattaa ja jännittää juuri sopivasti. My Little Pony -sarjassa on tulossa kaksi kirjaa sekä upea kirjajoulukalenteri. Kuvitukset niihin on tehnyt Ryhmä Haun piirtäjänä tuttu Anthony Conley. Iisa Juvan ja Emma Rapalan Leikki leikkinä tuo ideoita lapsiperheen askarteluun ja leikkiin.

Alakoululaisille syksy tuo runsaasti viihdykettä mutta myös vakavampaa pohdittavaa. Riina Katajavuoren vaikuttava ja viisas Oravien sota (kuv. Martin Baltscheit) on kuvakirja Suomen vuoden 1918 tapahtumista. Elina Hirvosen Pehmoeläinten maailmanneuvosto saa jatkoa huimalla avaruusseikkailulla Kalle ja Vompatin Soturit (kuv. Nadja Sarell). Touhulan salapoliisit on tuttua, rakastettua Richard Scarrya. Huippusuosittujen tubettajien Elinan ja Sofian sekä heidän äitinsä Aura Marttisen Rohkeasti minä! on täytettävä inspiraatiokirja pariksi keväällä ilmestyneelle Rohkeasti sinä! -tietokirjalle. Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan Heinähattu, Vilttitossu ja tanssiva konstaapeli ilmestyy uutena, Salla Savolaisen upeasti kuvittamana laitoksena. Riina ja Sami Kaarlan suosittu Pet Agents -sarja jatkuu kahdella osalla, Pinnan alla ja Lumen saartamat. Paula Norosen Yökoulu ja hyytävä home (kuv. Kati Närhi) on helppolukuisena sopiva kaikille alakoululaisille. Paula Norosen Supermarsu palaa tulevaisuuteen (kuv. Terese Bast) ilmestyy leffakirjana samaan aikaan, kun Supermarsu 2 -elokuva tulee teattereihin syksyllä. Publishers Weekly -lehti valitsi Dav Pilkeyn vuoden 2019 henkilöksi, ja suomalaisia hän ilahduttaa syksyllä kolmen kirjan voimin. Kisuliin sarjiskerhossa Koiramiehestä tuttu Kisulii tassuttelee omaan sarjaan. Koiramies ja toramaan kutsu on jo viides hulvaton osa sarjaa. Pilkeyn suosikkisarja Kapteeni Kalsari alkaa ilmestyä nelivärikuvitettuina uusintapainoksia. Timo Parvelan teoksessa Ella ja kaverit papanavanassa (kuv. Anni Nykänen) lapset päättävät ilahduttaa opettajaa tällä kertaa lahjavuohella. Klassikko-Ellana julkaistaan syksyllä Ella ja Pate (kuv. Mervi Lindman). Cristal Snow teki viime vuonna huikean debyytin lastenkirjailijana, ja nyt esikoisteos saa jatkoa kirjalla Penni Pähkinäsydän ja mörkökuumeen kirous (kuv. Kati Vuorento). J. K. Rowlingin Harry Potter ja salaisuuksien kammio ilmestyy MinaLiman huikealla paperitaideteoskuvituksella elävöitettynä. Lisäksi ilmestyvät Jari Mäkipään Etsiväkerho Hurrikaani ja Salamasankarit (kuv. Jii Roikonen), Kaisa Paaston Anni kaverinkesyttäjä punaisella matolla (kuv. Mari Ahokoivu), David Walliamsin Jäätynyt jättiläinen ja Martin Widmarkin Lasse-Maijan etsivätoimisto -sarjassa Kirjaston arvoitus. Rakastetuista klassikoista Enid Blytonin Viisikko-sarjaa ilmestyy lisää ääni- ja e-kirjoina, ja Laura Ingalls Wilderin Pieni talo -sarjaa ilmestyy kovakantisina uusintapainoksina sekä digitaalisissa formaateissa.

Tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää on tehnyt tarinallisen tietokirjan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin on Ilpo Rybatzkin kuvittama, ja siihen liittyy Telin työkirja 1, jonka avulla lapsilukija voi kehittää omaa ajatteluaan. Toinen upea tietokirja on tubettaja ZoneVD:n eli Joona Leppälän Kiehtovan tiedon jäljillä, jossa Zone etsii vastauksia myös fanien lähettämiin visaisiin kysymyksiin.

Huippukaksikko Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen (kuv.) jännittävässä uutuussarjassa varjot valtaavat maailman. Varjot. Kirja 1: Helähdys vie lukijan pohjoiseen Aurorian valtakuntaan. Henna Helmin Ilmaveivi vai saksihyppy, Jembo? jatkaa IceLove-sarjaa. Putous-sketsejä, pelejä ja paljon muuta kirjoittanut Mike Pohjola vie lukijan sketsiviihteen kulisseihin kirjassa Maailman hauskin (kuv. Tuisku Hiltunen). Tubettajakaksikko Elinasta ja Sofiasta tuttu isosisko Elina on avannut oman kanavansa, ElinaAlienin, ja aloittaa myös oman Isosisko-kirjasarjan. Ensimmäisessä osassa Kaikki muuttuu! hän selvittää yhdessä Tiedenaiset-kollektiivin kanssa murrosiästä melkein kaiken. Helena Dahlgrenin kirjoittama Star Stable -sarja jatkuu osalla Pahan varjossa, ja lisäksi ilmestyy sarjan maailmaan sijoittuva Sielunratsastajat – Kummitustarinoita.

Nuorelta yhdysvaltalaisrunoilijalta Amanda Gormanilta julkaistaan tänä vuonna kaksi teosta, toukokuussa lahjakirja Vuori jota nousemme, ja syksyllä lastenkirja Muutos nousee ja soi. Christopher Paolinin Infinitum-sarjassa julkaistaan Tähtien meri, osa 2. Salla Simukan ja Siri Kolun toimittamassa teoksessa Satalatva – Kalevala uusin silmin kuusitoista kirjoittajaa tarkastelee Kalevalaa yllättävistä näkökulmista. Maria Laakson Taltuta klassikko goes länsimainen kirjallisuus (kuv. Johanna Rojola) on kaikkien aikojen hauskimman klassikontaltutusoppaan itsenäinen jatko-osa.

Tammen julkaisemat laadukkaat Disney-kirjat ihastuttavat pieniä lukijoita. Nalle Puhista ja Aku Ankasta ilmestyy kolme satua sisältävät nostalgiset kokoelmat Nalle Puh. Pieni karhu, suuri sydän ja Aku Ankka työn touhussa. Twisted Tales -nuortenromaanisarjassa ilmestyvät Elisabeth Limin Tyttö ja lasikenkä sekä Liz Braswellin Syntymättömyyspäivä. Frozen 2 – Seikkailujen lumoa on 300-sivuinen tarinakokoelma. Satuklassikoina ilmestyvät Kaunotar ja Hirviö, Peter Pan sekä Luca. Maureen Johnsonin Cruella. Hei, julma maailma -tarinan innoittaja on kesällä 2021 julkaistava Disneyn liveaction-elokuva Cruella. Upeita tarinakokoelmia on tulossa useita: Disney Prinsessat – Tarinoita rohkeudesta ja hyvyydestä, Aku ja Mikki taikojen teillä, Disney 5 minuutin joulusatuja, Pixar. Autot. Elokuvakokoelma sekä Disneyn kultaiset klassikkosadut.

Marvel-kirjoja on tulossa kolme: Supersankarit vauhdissa, Marvel-kirjajoulukalenteri sekä Tammen Kultaisissa kirjoissa julkaistava Guardians of the Galaxy. Star Warsiin liittyen ilmestyy Star Wars – Kultainen elokuvakirja sekä Tammen Kultaisissa kirjoissa The Mandalorian: Tämä on tapa. Lisäksi ilmestyy jo toinen Star Wars -romaanitrilogia: Terry Brooksin Star Wars. Pimeä uhka, R. A. Salvatoren Star Wars. Kloonien hyökkäys sekä Matthew Stoverin Star Wars. Sithin kosto.

