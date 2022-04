Tammen syksyn 2022 kirjat on julkistettu

Tutustu Tammen syyskatalogiin tästä.

Kotimainen kauno

Salla Simukalta ilmestyy elokuussa romaani Tästä kaikki alkaa, joka on yhä tummempia sävyjä saava parisuhteen ruumiinavaus. Finlandia Junior -palkittu Maria Turtschaninoff julkaisee ensimmäisen aikuisten romaaninsa Suomaa, joka on lumoava episodiromaani metsän voimasta ja suomalaisten luontosuhteesta. Max Seeckiltä ilmestyy uusi Jessica Niemi -trilleri Loukko, jonka tapahtumat sijoittuvat tällä kertaa Ahvenanmaan saaristoon. Ann-Luise Bertellin palkitun Botnia-trilogian viimeinen osa Ikuinen kaipuu julkaistaan suomeksi syyskuussa. Riitta Jalosen 14. romaani Omat kuvat piirtää kirkkaan näkymän kirjailijan sielunelämään omakohtaisemmin kuin koskaan ennen. Pauliina Vanhatalon romaani Vastuulliset on piinaavan kaunis ja jännittävä romaani syyllisyydestä ja ihmisistä, jotka uhraavat itsensä korjatakseen muiden tekemät virheet.

Veera Niemisen Kottikärrykaruselli on riemastuttavan hauska romaani hevosmaailman kulissien takaisesta todellisuudesta. Kristiina Vuoren uusi teos Kesytön liekki uppoutuu Fiskarsin ja Mustion ruukin kiehtovaan historiaan 1600-luvulla. Sofia Pekkarisen toinen romaani Elämänpeli kertoo ikäkriisin kanssa kamppailevasta sinkkunaisesta, ja Jussi Marttilalta julkaistaan Aurajoki-sarjan toinen osa Pimeä kuilu, joka paljastaa Turun raadollisen puolen. Jouluksi julkaistaan kokoelma 24 yötä jouluun, joka kokoaa huippudekkaristien uusia joulutarinoita yksien kansien väliin.

Syksyn esikoiskirjailijoita ovat Camilla Nissinen, jonka romaani Meitä vastaan rikkoneet kertoo syömishäiriöstä ja irtautumisesta Jehovan todistajien yhteisöstä, sekä lavarunoilijanakin tunnettu Mikko Räty, jonka esikoisrunokokoelma Borealia käsittelee luontokatoa ja planeettamme tulevaisuutta.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Arvostetun HBO-tuottaja Miranda Cowley Hellerin Paperipalatsi on suuri romaani rakkaudesta, valheista ja salaisuuksista meren rannalla. Stephen Kingin Myöhemmin on hyytävä kasvukertomus kuolleita näkevästä pojasta. Karin Smirnoffin pohjoiseen sijoittuva Jana Kippo -trilogia saa päätösosansa Sitten menin kotiin. Emma Donoghuen Ihme käsittelee viktoriaanisia anoreksiatapauksia. Kirjan pohjalta tehty Netflix-sarja ilmestyy tänä vuonna.

Tammen vahvassa dekkarisyksyssä ilmestyvät Ulrika Rolfsdotterin Saaliin sydän, joka aloittaa uuden sosiaalityöntekijästä kertovan dekkarisarjan. Lina Areklewin Lumimyrsky jatkaa Ulvönin murhat -sarjaa, kun taas islantilaiselta Ragnar Jónassonilta julkaistaan hänen Ari Thor -läpimurtosarjansa ensimmäinen osa Lumisokea. Elly Griffithsiltä ilmestyy kaksi teosta: Ruth Galloway -sarjan 12. osa Lyhdynkantajat sekä sympaattinen joulutarina Ruth Gallowayn joulu. Ninni Schulmanin Juhlimaan tulkaa päättää hänen Hagfors-sarjansa. Maria Adolfssonin Syöksyvirtaus on Doggerland-sarjan viides osa.

Keltaisessa kirjastossa ilmestyvät Pienen elämän kirjoittajan Hanya Yanagiharan odotettu uutuus Paratiisiin, Haruki Murakamin osin omaelämäkerrallinen Ensimmäinen persoona, Netflix-sarjana tuttu Emily St. John Mandelin palkittu romaani Asema 11, ranskalaisen Édouard Louisin kirjallinen muotokuva äidistään, Naisen taistelut ja muodonmuutokset, sekä Kerstin Ekmanin mestarillinen Suden jälki, joka on romaani vanhenemisesta, rakkaudesta ja luonnosta. Uusintapainoksena ilmestyy myös ensimmäistä kertaa Keltaisessa kirjastossa pohjoismaisen rikoskirjallisuuden ylittämätön klassikko, Kerstin Ekmanin Tapahtui veden äärellä.

Julia Quinnin huippusuositun Bridgerton-sarjan päätösosa Väärä sulhanen ilmestyy painettuna kirjana, mutta sarjan faneille on onneksi tarjolla lisää herkkua, kun Bridgertonien naapureista kertova sarja Bridgerton & Rokesby alkaa. Romanttista viihdettä tarjoavat myös Laura Jane Williamsin Etsintäkuulutus, Annie Darlingin Ylpeyttä ja ennakkoluuloa Bloomsburyn kirjakaupassa, Casey McQuistonin Yhdysvaltain presidentin pojan ja Englannin prinssin rakkaudesta kertova Punaista, valkoista ja kuninkaansinistä sekä Amanda Hellbergin Krinoliinijoulu.

Tietokirjallisuus

Mr. Lordi kertoo omin sanoin uskomattoman menestystarinansa yhdessä Maria Jyrkäksen kanssa kirjoitetussa teoksessa Lordiary. Tunnettu aivotutkija Lauri Nummenmaa julkaisee uraauurtavan teoksen Pahuus – Ihmisluonnon pimeä puoli, joka valottaa tutkimustiedon pohjalta sitä, miksi osa meistä luisuu rikollisuuden ja väkivallan poluille. Historiantutkija Tuomas Heikkilän Lalli – Kansallismurhaajan muotokuva johdattaa lukijan suomalaisuuden alkuhämäriin. Kirjassaan Rikospoliisin silmin – Tositarinoita Suomesta KRP:n rikosylikonstaapeli Niko Rantsi käsittelee Suomen tunnetuimpia rikoksia ja onnettomuuksia niitä tutkineen poliisin näkökulmasta. Sari Multala kertoo huikean tarinansa kilpapurjehduksesta politiikan huipulle Tommi Parkkosen kirjoittamassa teoksessa Sari Multala – Työtä, myrskyä ja myötätuulta. Manageri Harri Halme ja Ari Pusa tarjoavat kiehtovan kurkistuksen urheilumaailman kulisseihin teoksessa Manageri – Miten tehtiin rahaa, julkisuutta ja menestystarinoita. Elokuussa julkaistaan ukrainalaisen toimittaja Serhi Rudenkon teos Zelenskyi — Vapauden näyttämöllä. Mauno Koiviston klassikkoteoksesta Venäjän idea julkaistaan kesäkuussa uusi painos ja kirja ilmestyy ensimmäistä kertaa myös ääni- ja e-kirjana.

Muita syksyn tietokirjoja ovat Pekka Laineen ja Tommi E. Virtasen Suomalaiset sähkökitaristit, Stephanie Landin Palveluksessanne – Duunariäidin selviytymistaistelu, Pauli Aalto-Setälän Sovittelija – Kuinka ratkoa riitoja (työ)elämässä, Marjaana Toimisen Hyppy – Työn arvaamaton tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet, Janne Könösen Hitler ja Suomi – Pohjolan luonnonvarat Natsi-Saksan suunnitelmissa, Markku Henrikssonin Melkein valittu kansa – Yhdysvaltalaiset ja heidän alueelliset kulttuurinsa, Katleena Kortesuon Journalismin kuolema – Mitä medialle oikein tapahtui?, Heli Pruukin Sydänten piispa Irja Askola, Niina Junttilan Yksinäisyyden monet kasvot, Jari Järvelän Mozzarellakuu ja muita matkatarinoita, Peter Vronskyn Amerikkalaiset sarjamurhaajat – Synkimmät vuodet 1950-2000, sekä keittiömestari Jesper Björkellin ja toimittaja Heikki Valkaman Ninja keittiössä – Matka japanilaisen ruuan mestariksi. Neulontabuumiin inspiraatiota tarjoaa Reetta Pellikan teos Neulos – Helppoja ja ajattomia neuleohjeita. Lisäksi julkaistaan Lintupäiväkirja 2023.

Syksyn luontoteemaisia teoksia ovat Antti Haatajan upea kuvitettu Tappajat – Suurpetojen kilpajuoksu ravintoketjun huipulle, Mari Pihlajaniemen Olipa kerran Pohjola – Tarina katoavista lajeista ja toivosta sekä Mary Roachin Ryövärikarhu ja murhaajapuu – Luonto ihmisen lakeja rikkomassa. Pohjois- ja Itä-Euroopan kansallispuistot on National Geographicin kattava ja upea kuvateos, joka inspiroi suunnittelemaan uusia matkareittejä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Pienimmille lukijoille syksy tuo houkuttelevia muumiuutuuksia, kuten Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin Muumitalon muotoiseksi avautuvan katselukirjan Muumitalossa. Muumilaakson salapoliisien hauskat ”muumidekkarit” sopivat hyvin iltasaduiksi. Kuvakirja Lumoava Muumilaakso sisältää tv-sarjan uusimpia tarinoita. Liisa Kallion Pikku Papun seikkailut on yhteisnide kolmesta ensimmäisestä tarinasta. Kaisa Happosen ja Anne Vaskon Mur ja mitä tuuli toi on upea kuvakirja aavistuksesta ja uskalluksesta. Ville Hytösen ja Virpi Pennan (kuv.) Ötökkämaan ihmeet yhdistelee oivaltavasti runoja ja tarinoita. Tiina Nopolan ja Mervi Lindmanin (kuv.) Siiri ja kaino kurpitsa on rakastetun Siiri-sarjan 18. osa. Riikka Jäntin Pikku hiiren satulipas tarjoilee Grimmin satuja suloisesti hiiritettyinä. Hannele Huovin ja Kissa Koskisen Simpukka on runosatu surusta ja ystävyydestä.

Tammen kultaiset kirjat täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Juhlan kunniaksi sarjan tarinoita julkaistaan ensimmäistä kertaa kirjajoulukalenterin muodossa. Nostalgista jouluiloa tuo myös sarjassa ilmestyvä Richard Scarryn joululahja. Juhlavuottaan viettää myös Gunilla Bergströmin 50-vuotias Mikko Mallikas. Sen kunniaksi julkaistaan neljän tarinan yhteisnide Eläköön, Mikko Mallikas!

My Little Ponyjen uusi sukupolvi on täällä! Kirjoissa tutuiksi tulevat maaponi Sunny, yksisarvinen Izzy ja pegasosprinsessat Zipp ja Pipp. Tarinaa ja leikkiä yhdistävä My Little Pony uusi sukupolvi: Mini Lue ja leiki sisältää puolestaan viisi ihanaa ponihahmoa, joilla voi leikkiä uusien seikkailujen pyörteissä.

Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan luoma vauhdikas Risto Räppääjä täyttää tänä vuonna jo 25 vuotta. Riston neljännesvuosisataa juhlistetaan kahdella teoksella: kolmen ensimmäisen kirjan yhteisniteellä Risto Räppääjän alkuräjähdys (kuv. Aino Havukainen ja Sami Toivola) ja aivan uudella tarinalla Risto Räppääjä ja lapsenvahti (kuv. Christel Rönns).

Elina Hirvosen ja Nadja Sarellin (kuv.) agenttiseikkailu Pelastuspartio Julia ja Kalle on Pehmoeläinten Maailmanneuvoston päätösosa. Paula Norosen ja Kati Närhin (kuv.) Yökoulu ja pelottava peli jatkaa alakoululaisten hullua huumoria täynnä olevaa sarjaa. Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin Pet Agents -sarja saa seitsemännen osansa Eläinten kaupunki. Sen helppolukuisemmassa rinnakkaissarjassa Lemmikkifrendit ilmestyy toinen osa, Moppi. Dav Pilkeyn kirjojen avulla miljoonat lapset ovat löytäneet lukemisen ilon, ja syksyllä häneltä ilmestyy kaksi uutuutta, Koiramies ja me sekasankarit sekä Kisuliin sarjiskerhon osa Perpektiivejä. Lisäksi ilmestyvät alakoululaisten suosikit Barbara Cantinin Mortina ja hurja halloween-yllätys sekä Kaisa Paaston ja Mari Ahokoivun (kuv.) Anni kaverinkesyttäjä suolaisilla vesillä.

Timo Parvelan Ella ja kaverit autiosaarella (kuv. Anni Nykänen) vie tutut kaverukset viettämään koulupäivän Robinson Crusoen tapaan. Ella-klassikkona julkaistaan Ella ja Pukari (kuv. Mervi Lindman). Cristal Snow’n Penni Pähkinäsydän ja Viluhallan salaisuus on kolmas osa keijugenreä uudistavassa saturomaanisarjassa. Ihana kuvitus on Kati Vuorennon käsialaa. Jari Mäkipään ja Jii Roikosen (kuv.) Etsiväkerho Hurrikaani ja paha poro tarjoaa ratkottavaksi jouluisen mysteerin, kun taas Martin Widmarkin Lasse-Maijan etsivätoimistolla on käsissään Sairaalan arvoitus. Pinja Meretojan Aikamatka – Miten telefoonista tuli älykäs on kuvitettu tietokirja, jossa käsitellään mm. kirjoitustaidon, kameran ja internetin historiaa. Aino-Mari Tuurin Puhelimen pomoksi – Ota digimaailma haltuun (kuv. Lille Santanen) auttaa lapsia ymmärtämään digitaalisuuden haasteita.

Suomen suosituimpien lapsitubettajien Elinan ja Sofian Uskalla loistaa! johdattaa lukijan esiintymistaitojen pariin. Asiantuntijoina kirjassa ovat tyttöjen äiti, työyhteisövalmentaja Aura Marttinen sekä näyttelijä, muusikko Reeta Vestman. Kirjan on kuvittanut Anthony Conley. Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen trillerimäinen seikkailusarja Varjot saa huipennuksensa, kun trilogian viimeinen osa Krampus ilmestyy marraskuussa. J.K. Rowlingin Harry Potter ja Feeniksin kilta -romaanin odotettu kuvitettu juhlalaitos on kahden kuvittajan, Jim Kayn ja Neil Packerin käsialaa.

A.F. Steadmanin Skandar ja yksisarvisvaras aloittaa huikean uuden sarjan, joka on Britanniassa kaikkien aikojen suurin lastenkirjalanseeraus. Fantasiasarjan elokuvaoikeudet on jo myyty, ja sarjan suomentaa Harry Pottereista tuttu Jaana Kapari-Jatta. Tubettaja ZoneVD:n eli Joona Leppälän vuosi sitten ilmestynyt ensimmäinen tietokirja on ollut huikea menestys, ja nyt ilmestyy odotettu toinen osa ZoneVD uskomattoman tiedon jäljillä. Kirjojen hauskan kuvituksen on tehnyt Anssi Vaalio. Lisäksi ilmestyvät David Walliamsin Lima, Jenny Pearsonin Uskomattomat ennätystenrikkojat sekä Helena Dahlgrenin Star Stable – Sielunratsastajat osa 5: Pandorian vangit. Ääni- ja e-kirjana ilmestyy Jostein Gaarderin kysytty klassikko Joulumysteerio.

Suomen suosituimpiin kirjailijoihin kuuluva Leena Lehtolainen tunnetaan erityisesti Maria Kallio -dekkarisarjastaan. Nyt Lehtolainen sijoittaa nuortenkirjan Maria Kallion poliisipiiriin. Vihreän lohikäärmeen risteys on jännäri menetyksestä ja ystävyyden voimasta. Muita syksyn nuortenkirjoja ovat Ansu Kivekkään Raakaversio, Nicola Yoonin Rakkauden askelkuviot sekä Elina Rouhiaisen Tšetšenian sodan aikaan sijoittuva Tuntematon taivas. A. R. S. Horkan Nordic Horror -sarjassa ilmestyvät osat Kellopelikuiskaaja ja Korvaaja.

Tammen Disney-listalla ilmestyy jo tutuksi tulleita sarjoja lapsille ja nuorille, kuten 5 minuutin satuja, Tammen kultaisia kirjoja sekä elokuvasuosikkeja kuten Frozen, Lightyear ja Autot. Hillitön haamujahti käynnistää suosittujen lyhytanimaatioiden pohjalta tehdyn sarjan. Suosikkibrändien Marvel ja Star Wars alla ilmestyy luettavaa Lue ja leiki -katselukirjoista sarjakuvaromaaneihin. Tutut Disney-hahmot seikkailevat nyt myös mangoissa. Keväällä lanseerattu National Geographic Kids saa jatkoa, kun Luen itse -sarjassa ilmestyvät osat Ponit, Muumiot ja Vesi, ja Explorer Academy -sarja jatkuu. Liz Braswellin kirjoittamissa Twisted Tales -kirjoissa Mikä kerran oli minun ja Toinen tähti oikealla uuden tulkinnan saavat Tähkäpää ja Peter Pan.