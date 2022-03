Tammi julkaisee ensimmäisen elämäkerran Ukrainan presidentti Zelenskyistä

Kansan palvelijasta vapaan maailman esimerkilliseksi johtajaksi noussut Volodymyr Zelenskyi on Ukrainan sodan aikana tehnyt vaikutuksen avoimuudellaan ja rohkeudellaan. Hän ei ole paennut eikä piiloutunut, vaan on kohottanut ukrainalaisten taistelutahtoa puolustamalla kaunopuheisesti kansakuntansa oikeuksia ja rakentamalla liittoumaa valtionpäämiehistä, jotka ovat valmiita auttamaan Ukrainaa. Kuka Volodymyr Zelenskyi oikeastaan on? Hänestä on kerrottu mediassa samoja tarinoita yhä uudelleen, mutta ne eivät selitä, kuka hän on, mistä hän tulee, miten hän oppi poliittiset taitonsa. Serhi Rudenko kuvaa tässä kirjassaan ihmisen naamioiden takana. Kirjan suomentaa Ukrainaa hyvin tunteva Eero Balk. Alkuteos on ilmestynyt Ukrainassa 2021 ja päivitetty sodan kuluessa.

Minkälaisessa maassa vuonna 1978 syntynyt Zelenskyi kasvoi, ja miten se häntä muokkasi? Näyttelijänuransa ensi askeleet hän otti Moskovassa suositussa tv-show’ssa. Miksi kuuluisa näyttelijä halusi Ukrainan presidentiksi, ja millä keinoin hänen onnistui päästä maansa politiikan huipulle? Kirja esittelee kattavasti Zelenskyin lähipiirin jäsenet ja heidän ristiriitansa. Rudenko tekee myös ennustuksensa Ukrainasta sodan jälkeen. Varmaa on ainakin se, että Zelenskyi tulee jäämään historian kirjoihin.

”Rudenkon terävän kynän ansiosta kriisiajan vaikeita, monimutkaisia tapahtumia ja niiden taustoja on helpompi ymmärtää. Sodassa totuus on usein ensimmäisiä uhreja, tämä pätee myös sodasta ja sen ihmisistä kirjoittamiseen. On suuri etu, että osa tästä kirjasta on kirjoitettu ennen sodan alkua. Näin saamme tietää, kuka tämä mies on poliitikkona, miten hän lähestyi aikaisempia kriisejä ja ketkä kuuluvat hänen lähipiiriinsä. Kirja lunastaa tämän lupauksen”, sanoo Tammen tietokirjallisuuden kustantaja Kati Lampela.

Serhi Rudenko (s. 1970) on Ukrainan tunnetuimpia toimittajia. Hän on työskennellyt mm. Radio Svobodassa, avustanut Deutsche Welleä ja toiminut vuonna 2014 Maidanilla syntyneen Espreso tv:n päätoimittajana. Tällä Ukrainan harvoihin riippumattomiin televisioyhtiöihin kuuluvalla kanavalla hänellä oli Venäjän suurhyökkäykseen asti viikoittain kaksi omaa ohjelmaa, joista toinen sai ensiesityksensä Rudenkon omalla Youtube-kanavalla. Vuonna 2008 Rudenko perusti Bukvojid-kirjallisuuspalvelimen. ’Kirjaintensyöjä’ kokoaa tietoa ajankohtaisista kirjallisuustapahtumista, arvosteluja ja haastatteluja. Perustamisaikoinaan se oli yksi tärkeimpiä kirjallisuuden tiedotuskanavia Ukrainassa. Tällä hetkellä Espreso tv lähettää ohjelmaa Lvivistä sivustudiostaan.