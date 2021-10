Tammi julkaisee keväällä tuoreen Nobel-voittajan teoksen

”Abdulrazak Gurnah on merkittävä afrikkalaistaustainen kirjailija, jonka teokset sijoittuvat kolonialismin ja maanpakolaisuuden välitiloihin. Hänen tuotantoaan voi luonnehtia historialliseksi ja poliittiseksi, mutta teemat ovat polttavan ajankohtaisia: pakolaisuus, maahanmuutto, irrallisuus, historian virroissa ajelehtiminen. Olemme äärimmäisen iloisia ja ylpeitä siitä, että Gurnahin suomalaiseksi kodiksi tulee Keltainen kirjasto”, sanoo Tammen suomennetun kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Päivi Koivisto-Alanko.

Tansanialle nyt kuuluvassa Sansibarissa vuonna 1948 syntynyt Gurnah lähti maasta poliittisena pakolaisena 18-vuotiaana ja on sen jälkeen asunut Isossa-Britanniassa. Gurnah kirjoittaa englanniksi ja on julkaissut kymmenen romaania sekä useita novelli- ja esseekokoelmia. Hän on Kentin yliopiston englannin kielen ja postkolonialistisen kirjallisuuden emeritusprofessori. Hän on useilla aiemmilla teoksillaan ollut Booker-ehdokkaana. Nyt suomeksi ilmestyvä Loppuelämät on hänen tuorein romaaninsa vuodelta 2020.

Tammen vuonna 1954 perustettu käännöskirjallisuuden kirjasarja Keltainen kirjasto tunnetaan nobelistien kotina. Gurnahin myötä sarja saa 31. nobelistinsa. Edelliset ovat Kazuo Ishiguro (2017), Svetlana Aleksijevitš (2015) ja Alice Munro (2013).

Kirjan voi jo ennakkotilata verkko- ja kirjakauppojen kautta.