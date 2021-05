Tammi julkaisee kirjan ja levyllisen uutta lastenmusiikkia – Muumiperhe laulaa, OHOI! on tuleva klassikko, joka vie merellisiin tunnelmiin

Jaa

Tammi julkaisee kirjana ja digiäänitteenä uutta, odotettua lastenmusiikkia. Maanantaina 10.5.2021 ilmestyvä Muumiperhe laulaa, OHOI! on Hannele Huovin sanoittama ja Soili Perkiön säveltämä 17 uuden muumilaulun kokonaisuus, joka julkaistaan huippuartistien esittämänä kaikilla keskeisimmillä jakelualustoilla. Kirja sisältää laulujen sanat, nuotit ja laululeikkivinkkejä. Kirjan kuvituksen ovat luoneet Riina ja Sami Kaarla.

Suomen suurin lastenkirjakustantaja Tammi on edelläkävijä myös uuden lastenmusiikin saralla, sillä musiikki on tärkeä osa tarinankerrontaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kirjan yhteydessä julkaistu musiikki ilmestyy pelkästään digitaalisena. Kannessa olevan koodin kautta pääsee kuuntelemaan kappaleet Spotifyssa, joka on teoksen suurin levittäjä. Sisältö löytyy myös muilta alustoilta.

”Muumiperhe laulaa, OHOI! on ainutlaatuinen ja upea teos, jollaisia syntyy vain pitkän yhteistyön hedelminä. Tänään julkaistava musiikki ja kirja ovat lahjakkaan työryhmän taidonnäyte, joka tulee tuomaan paljon iloa ja yhdessä jaettavia musiikkielämyksiä lapsiperheiden arkeen ja juhlaan. Musiikin merkitys lapsen kielen kehittymisessä on valtavan suuri, ja Tammi haluaa tukea sanojen ja lauseiden löytymisen riemua monipuolisesti myös musiikin ja kirjasta löytyvien leikkien avulla”, sanoo Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.

Yksi Muumiperhe laulaa, OHOI!:n kappale julkaistiin jo etukäteen, sillä se oli #MEIDÄNMERI-kampanjan teemakappale. Moomin Charactersin vuoden 2020 alussa alkanut John Nurmisen säätiön kanssa toteutettu Muumien 75-vuotisjuhlakampanja on tuottanut jo yli miljoona euroa Itämeren suojeluun.

Teoksen on toteuttanut sama työryhmä kuin Muumiperheen lauluretken (Tammi, 2014), joka sai parhaan lastenalbumin Emman vuonna 2014 ja on saanut myös kulta- ja platinalevyt. Muumiperheen lauluretkeä on myyty pelkästään kirjana ja levynä yli 25 000 kpl ja sitä on kuunneltu myös digitaalisesti huikea määrä. Levyn musiikkia on sovitettu myös isoille orkestereille ja se on kiertänyt konserttisaleissa myös Suomen ulkopuolella. Muumiperhe laulaa, OHOI!:sta odotetaan samanlaista menestystä.

Kuuntele Muumiperhe laulaa OHOI! tästä